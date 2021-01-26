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مركز أبحاث يرجح إمكانية زيادة معدل الهجرة لأوروبا بسبب الجائحة

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مركز أبحاث يرجح إمكانية زيادة معدل الهجرة لأوروبا بسبب الجائحة مركز أبحاث يرجح إمكانية زيادة معدل الهجرة لأوروبا بسبب الجائحة

مصراوي Masrawy

07:08 ص الثلاثاء 26 يناير 2021

فيينا - (د ب أ):
يتوقع مركز أبحاث سياسة الهجرة "آي سي إم بي دي" أن عدد اللاجئين المتجهين إلى أوروبا العام الجاري من المرجح أن يرتفع بسبب جائحة .

ونقلت صحيفة "هاندلسبلات" عن ميخائيل شبيندل إيجر، رئيس المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة "آي سي إم بي دي" ومقره فيينا، قوله إنه من المتوقع أن يؤدي توافر اللقاحات والرعاية الصحية بصورة أفضل في أوروبا والأزمة الاقتصادية العالمية الناجمة عن الجائحة إلى زيادة مستويات الهجرة إلى التكتل.

وأضاف شبيندل إيجر، نائب المستشار النمساوي السابق وزير الخارجية السابق: "يتلقى الأشخاص اللقاح بالمجان في الاتحاد الأوروبي. وهذا أمر يجذب للاجئين من إفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا بشكل كبير. لذلك نتوقع زيادة في الهجرة غير الشرعية".

وأشار خبراء المركز إلى أنهم لاحظوا طرق هجرة جديدة إلى أوروبا، على سبيل المثال عن طريق لبنان إلى قبرص أو من موريتانيا إلى جزر الكناري.

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