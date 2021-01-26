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بايدن: إتاحة لقاحات كورونا لجميع الأمريكيين بحلول الربيع

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بايدن: إتاحة لقاحات كورونا لجميع الأمريكيين بحلول الربيع بايدن: إتاحة لقاحات كورونا لجميع الأمريكيين بحلول الربيع

مصراوي Masrawy

06:50 ص الثلاثاء 26 يناير 2021

واشنطن - (د ب أ):
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يتوقع أن تتاح لقاحات لأي شخص في البلاد بحلول الربيع، وهو هدف طموح لا يمكن تحقيقه إلا بزيادات كبيرة في الوتيرة الحالية للتطعيم، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وتقدم الولايات المتحدة حاليا نحو 1.2 مليون جرعة يوميا من اللقاح، وفقا للبيانات التي جمعتها وكالة بلومبرج.

وقال بايدن يوم الإثنين إنه يتوقع أن تصل الجرعات قريبا إلى 1.5 مليون جرعة يوميا. وذكر أن الإدارة لديها "تعهدات من بعض المنتجين بأنهم سينتجون المزيد من جرعات اللقاح"، إلا أنه لم يذكر أسماء الشركات.

وارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة بنسبة 0.4% مقارنة بنفس التوقيت أمس لتصل 25.2 مليون إصابة حتى الساعة 0352 مساء الاثنين بتوقيت نيويورك.

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