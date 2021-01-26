أخبار عاجلة

الديوان الملكي: وفاة الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز -
مصر تدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية "الحرث" بجازان بمقذوف عسكري -
الراحل "الصريخ".. فنان "الصبا" والنقاء.. عشق "الهلال" وأحب "النصر".. ومات مرتين! -
"التعاون الإسلامي" تدين بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي مقذوفًا عسكريًّا تجاه مستشفى بجازان -
حضور إيرفي رينارد مدرب الأخضر في نهائي السوبر السعودي -
"السواط": الفرق الرقابية بأمانة الباحة وبلدياتها تضبط 304 مخالفات -
وفاة الأمير السعودي تركي بن ناصر -
"مصدره الخفافيش".. فيروس جديد من الصين قد يتسبب بجائحة عالمية أكثر فتكا من كورونا -
ارتفاع عدد ضحايا انفجار محطة غاز باليمن لأكثر من 60 قتيلاً وجريحًا -
ما الأدلة التي استندت إليها النيابة في إحالة "هيثم كامل أبو علي" للمحاكمة؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

بريطانيا تطلق منصة دولية لتقديم النصائح بشأن سلالات كورونا الجديدة

Print
بريطانيا تطلق منصة دولية لتقديم النصائح بشأن سلالات كورونا الجديدة بريطانيا تطلق منصة دولية لتقديم النصائح بشأن سلالات كورونا الجديدة

مصراوي Masrawy

06:48 ص الثلاثاء 26 يناير 2021

لندن - (د ب أ):
تستعد بريطانيا لإطلاق منصة دولية لاكتشاف السلالات الجديدة لفيروس كورونا مبكرا والسيطرة عليها بفعالية.

وأعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك اليوم الثلاثاء أن منصة تقييم السلالات الجديدة، بقيادة وكالة الصحة العامة في انجلترا، تهدف إلى دعم الدول الأقل خبرة في إجراء الفحص الجيني لعينات الإيجابية.

وقال هانكوك في بيان: "ستساعدنا منصتنا لتقييم السلالات الجديدة على فهم هذا الفيروس وكيفية انتشاره بصورة أفضل، كما ستعزز القدرة العالمية على فهم فيروس كورونا، لنكون جميعا مستعدين لما قد يأتي بصورة أفضل".

وسيتمكن الخبراء البريطانيون من إسداء النصح وتقديم الدعم عن بعد، وسيتلقون العينات المرسلة لفحصها.

ولم يتضح في البداية موعد إطلاق المنصة وكيف ستتمكن الدول من الاستفادة منها، لكن هانكوك أفاد بأنه يمكن للدول التواصل مع منظمة الصحة العالمية أو بريطانيا مباشرة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصر تدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية "الحرث" بجازان بمقذوف عسكري

مصر تدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية "الحرث" بجازان بمقذوف عسكري

مصر تدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية "الحرث" بجازان بمقذوف عسكري

مصر تدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية "الحرث" بجازان بمقذوف عسكري

العثور على جثة رضيع في مصرف قرية بكفر الشيخ

العثور على جثة رضيع في مصرف قرية بكفر الشيخ

مصر تدين محاولة استهداف السعودية بمسيرة مفخخة ومقذوف عسكري

مصر تدين محاولة استهداف السعودية بمسيرة مفخخة ومقذوف عسكري

شبكة عيون الإخبارية