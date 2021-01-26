بريطانيا تطلق منصة دولية لتقديم النصائح بشأن سلالات كورونا الجديدة

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مصراوي Masrawy

لندن - (د ب أ):

تستعد بريطانيا لإطلاق منصة دولية لاكتشاف السلالات الجديدة لفيروس كورونا مبكرا والسيطرة عليها بفعالية.

وأعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك اليوم الثلاثاء أن منصة تقييم السلالات الجديدة، بقيادة وكالة الصحة العامة في انجلترا، تهدف إلى دعم الدول الأقل خبرة في إجراء الفحص الجيني لعينات فيروس كورونا الإيجابية.

وقال هانكوك في بيان: "ستساعدنا منصتنا لتقييم السلالات الجديدة على فهم هذا الفيروس وكيفية انتشاره بصورة أفضل، كما ستعزز القدرة العالمية على فهم فيروس كورونا، لنكون جميعا مستعدين لما قد يأتي بصورة أفضل".

وسيتمكن الخبراء البريطانيون من إسداء النصح وتقديم الدعم عن بعد، وسيتلقون العينات المرسلة لفحصها.

ولم يتضح في البداية موعد إطلاق المنصة وكيف ستتمكن الدول من الاستفادة منها، لكن هانكوك أفاد بأنه يمكن للدول التواصل مع منظمة الصحة العالمية أو بريطانيا مباشرة.