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8 منتخبات كرة يد تغادر القاهرة اليوم بعد الخروج من

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8 منتخبات كرة يد تغادر القاهرة اليوم بعد الخروج من كأس العالم 8 منتخبات كرة يد تغادر القاهرة اليوم بعد الخروج من

مصراوي Masrawy

06:00 ص الثلاثاء 26 يناير 2021

كتب- محمد عبيد:

يغادر مطار القاهرة الدولي اليوم الثلاثاء، 8 منتخبات دولية من المشاركين في البطولة الدولية لكرة اليد للرجال 2021، التي تستضيفها وتستمر حتى نهاية يناير الجاري بحضور 32 منتخبًا دوليًا عقب خروجهم من البطولة.

وقالت مصادر مطلعة في مطار القاهرة، إن المنتخبات هي ( - الجزائر - آيسلندا - البحرين - ألمانيا - الأورجواي - اليابان - قطر) ستغادر القاهرة بعد وداع بطولة اليد.

وتنهي سلطات مطار القاهرة الدولي، إجراءات سفر فرق المنتخبات، من خلال صالة 4 بالمطار المخصصة لاستقبال وسفر ضيوف البطولة الدولية التي تستضيفها القاهرة، وتم تشكيل فرق من العلاقات العامة بشركة ميناء القاهرة الجوي تحت إشراف طارق إسماعيل مدير عام إدارة العلاقات العامة بالشركة، فضلًا عن تشكيل مصر للطيران فريقاً من العلاقات العامة بالتنسيق مع إدارة الدعاية والإعلام لاستقبال وتوديع المنتخبات القادمة والمغادرة على متن رحلات الشركة الوطنية.

وخصصت وزارة الطيران المدني، صالة 4 بمطار القاهرة الدولي لاستقبال وسفر المنتخبات وضيوف مصر المشاركين في بطولة اليد للرجال 2021، وسط اتخاذ كافة التدابير الوقائية والإجراءات الخاصة لمواجهة ، فضلًا عن تقديم كافة التسهيلات في إنهاء الاجراءات لضيوف مصر المشاركين في البطولة.

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