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هولندا تشهد ليلة جديدة من الاحتجاجات العنيفة ضد حظر التجول

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هولندا تشهد ليلة جديدة من الاحتجاجات العنيفة ضد حظر التجول هولندا تشهد ليلة جديدة من الاحتجاجات العنيفة ضد حظر التجول

مصراوي Masrawy

04:08 ص الثلاثاء 26 يناير 2021

أمستردام - (د ب أ):
قالت الشرطة الهولندية إن مئات الشبان قاموا بأعمال شغب وهاجموا الشرطة في عدة مدن بالبلاد، في وقت متأخر من مساء يوم الإثنين، بسبب الغضب من الإجراءات الصارمة في البلاد للحد من تفشي .

وتجمع المحتجون في مراكز المدن في هولندا قبل فترة وجيزة من حظر التجول الليلي الرامي لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد، كما فعلوا يومي السبت والأحد.

وتحرك المحتجون في الشوارع في مجموعات كبيرة وقاموا بأعمال شغب ونهب في حوالي 10 مدن، بما في ذلك أمستردام ولاهاي وروتردام.

وأفادت الشرطة بالقبض على أكثر من 151 شخصا.

وحطم مثيرو الشغب النوافذ ونهبوا المتاجر، ودمروا محطات الحافلات وأضرموا النيران وهاجموا الشرطة بالألعاب النارية والحجارة.

وبحسب تقارير إعلامية، كان عدد من الصحفيين وأطقم التصوير ضحايا لأعمال العنف.

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مصراوي Masrawy

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