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أمريكا: اكتشاف أول إصابة بسلالة كورونا "شديدة العدوى"

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أمريكا: اكتشاف أول إصابة بسلالة كورونا "شديدة العدوى" أمريكا: اكتشاف أول إصابة بسلالة كورونا "شديدة العدوى"

مصراوي Masrawy

04:08 ص الثلاثاء 26 يناير 2021

واشنطن - (د ب أ):
أعلن مسؤولون في ولاية مينيسوتا الأمريكية يوم الاثنين أنه تم تأكيد ظهور حالة الإصابة الأولى في الولايات المتحدة لسلالة شديدة العدوى من المستجد تم اكتشافها لأول مرة في البرازيل.

وذكر المسؤولون أنه تم اكتشاف إصابة أحد سكان مينيسوتا الذي سافر مؤخرا إلى البرازيل بكوفيد- 19، المرض الناجم عن الفيروس.

ويسود اعتقاد بأن ما يسمى بسلالة "بي. 1" شديدة العدوى، وأنها ساهمت في الارتفاع الحاد في عدد حالات الإصابة في مدينة ماناوس البرازيلية.

كما يُعتقد أيضا أن سلالتين أخريين من فيروس كورونا، تم اكتشافهما في المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا، ينتقلان بسهولة أكبر.

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