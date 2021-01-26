أخبار عاجلة

الديوان الملكي: وفاة الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز -
مصر تدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية "الحرث" بجازان بمقذوف عسكري -
الراحل "الصريخ".. فنان "الصبا" والنقاء.. عشق "الهلال" وأحب "النصر".. ومات مرتين! -
"التعاون الإسلامي" تدين بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي مقذوفًا عسكريًّا تجاه مستشفى بجازان -
حضور إيرفي رينارد مدرب الأخضر في نهائي السوبر السعودي -
"السواط": الفرق الرقابية بأمانة الباحة وبلدياتها تضبط 304 مخالفات -
وفاة الأمير السعودي تركي بن ناصر -
"مصدره الخفافيش".. فيروس جديد من الصين قد يتسبب بجائحة عالمية أكثر فتكا من كورونا -
ارتفاع عدد ضحايا انفجار محطة غاز باليمن لأكثر من 60 قتيلاً وجريحًا -
ما الأدلة التي استندت إليها النيابة في إحالة "هيثم كامل أبو علي" للمحاكمة؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

مجلس الشيوخ الأمريكي يصادق على تولي جانيت يلين منصب وزيرة الخزانة

Print
مجلس الشيوخ الأمريكي يصادق على تولي جانيت يلين منصب وزيرة الخزانة مجلس الشيوخ الأمريكي يصادق على تولي جانيت يلين منصب وزيرة الخزانة

مصراوي Masrawy

01:58 ص الثلاثاء 26 يناير 2021

واشنطن - (د ب أ):
صوّت مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الاثنين للمصادقة على تولي جانيت يلين، مرشحة الرئيس جو بايدن، منصب وزيرة الخزانة.

وصوت 84 عضوا بمجلس الشيوخ لصالح يلين مقابل 15 صوتا ضد المصادقة على تعيينها.


ويلين هي خبيرة اقتصادية تحظى باحترام كبير وتتمتع بالخبرة، وقد ترأست في السابق مجلس الاحتياط الاتحادي ومجلس البيت الأبيض للمستشارين الاقتصاديين.

ودعت يلين في الأشهر القلائل الماضية إلى استخدام التحفيز المالي لمكافحة الآثار الاقتصادية لجائحة .

وستكون يلين أول امرأة تتولى مسؤولية وزارة الخزانة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصر تدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية "الحرث" بجازان بمقذوف عسكري

مصر تدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية "الحرث" بجازان بمقذوف عسكري

مصر تدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية "الحرث" بجازان بمقذوف عسكري

مصر تدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية "الحرث" بجازان بمقذوف عسكري

العثور على جثة رضيع في مصرف قرية بكفر الشيخ

العثور على جثة رضيع في مصرف قرية بكفر الشيخ

مصر تدين محاولة استهداف السعودية بمسيرة مفخخة ومقذوف عسكري

مصر تدين محاولة استهداف السعودية بمسيرة مفخخة ومقذوف عسكري

شبكة عيون الإخبارية