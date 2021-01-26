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‏بايدن: طالبت بإحاطة بشأن نافالني وتقارير رصد مكافآت للنيل من جنودنا في أفغانستان

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‏بايدن: طالبت بإحاطة بشأن نافالني وتقارير رصد روسيا مكافآت للنيل من جنودنا في أفغانستان ‏بايدن: طالبت بإحاطة بشأن نافالني وتقارير رصد مكافآت للنيل من جنودنا في أفغانستان

مصراوي Masrawy

01:06 ص الثلاثاء 26 يناير 2021

وكالات


أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه طالب بإحاطة بشأن قضية المعارض الروسي البارز ألكسي نافالني.
وأشار بايدن، مساء الاثنين، أنه طالب بالتقارير التي تقول إن رصدت مكافآت للنيل من جنودنا في أفغانستان، مشددًا على أنه لن يتردد في إثارة هذه المواضيع مع الروس.
‏وقال إن خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة ستصل بلادن إلى توفير مليون إلى مليون ونصف جرعة من لقاح كورونا يوميًا، مشيرًا إلى أنهم متفائلون بشأن توفر اللقاحات.
‏‏أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء الاثنين، أنه سيوقع أمرًا تفيذيًا يقيد من السياسات الموجودة حاليًا لدعم العمال والنقابات الأمريكية، موضحًا أن الأمر التنفيذي سيمنع الوزارات الأمريكية من التخلي عن شراء المنتجات التي "صنعت في أمريكا".
وقل بايدن مساء الاثنين، ‏‎إن بلاده تعتزم تحديث البنية التحتية لدفع القدرة التنافسية‏‎ وأن عليها أن تقوم بصناعة معدات الحماية الخاصة بها.
وذكر أن واشنطن تعتزم استبدال آلاف السيارات التي تعمل على الوقود في الوزارات بسيارات كهربائية "مصنوعة في أمريكا" معلنًا أنه وقع أمرًا تنفيذيًا لدعم منتجات "صنع في أمريكا".
وشدد على أن وحدة الأمريكيين تتطلب منهم التخلص من الأشياء التي يختلفوا عليها.

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