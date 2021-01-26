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حفرة صرف صحي مكشوفة تتربص بمرتادي حديقة بـ"البرك" غرب عسير

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الهلالي لـ"سبق": مقر مؤقت وسيتم بحث الأمر بما يضمن سلامة وصحة الجميع

حفرة صرف صحي مكشوفة تتربص بمرتادي حديقة بـ

شكا عددٌ من مرتادي الحديقة المجاورة لمقر مبنى محافظة البرك غرب عسير من حفرة كبيرة للصرف الصحي مكشوفة تهدد مرتادي المكان وتنتشر منها الروائح الكريهة.

وقال مواطنون إن الحفرة تتبع لبركس جرى تخصيصه مقرًا للهلال الأحمر بالمحافظة.

واستغرب الأهالي الوضع القائم بعد خروج المركز من أحد المباني المستأجرة ليخصص له بركس يجاور مبنى المحافظة وإحدى الحدائق.

وتخوفوا من سقوط أحد مرتادي الموقع وخصوصًا من الأطفال في تلك الحفرة الممتلئة بمياه الصرف الصحي فضلاً عما تسببت فيه من انتشار للبعوض والحشرات والروائح الكريهة لمرتادي المكان والمركز.

وزادوا بأن سيارات الإسعاف تجثم بجوار البركس في العراء وتحت أشعة الشمس دون وجود مظلات ما يخشى معه فساد بعض الأدوية التي تقدم في الحالات الإسعافية.

وطالبوا بسرعة التحرك لمعالجة الوضع بما يضمن سلامة وصحة الجميع.

وفي الوقت الذي تعذر فيه أخذ رأي مدير عام الهلال الأحمر بمنطقة عسير، أكد محافظ البرك عبدالرحيم بن الحسين آل عبده الهلالي، لـ"سبق"، أنه سيتم بحث الأمر بما يضمن تقديم أفضل الخدمات وسلامة وصحة الجميع، مشيرًا إلى أن ذلك أنشئ كمقر مؤقت.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية