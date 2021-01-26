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اليوم.. محاكمة 5 متهمين بـ "خلية داعش أكتوبر"

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اليوم.. محاكمة 5 متهمين بـ "خلية داعش أكتوبر" اليوم.. محاكمة 5 متهمين بـ "خلية داعش أكتوبر"

مصراوي Masrawy

01:00 ص الثلاثاء 26 يناير 2021

كتب- محمود الشوربجي:

تنظر الدائرة 5 إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشريني، اليوم الثلاثاء، محاكمة 5 متهمين لاتهماهم بخلية داعش أكتوبر الإرهابية.

وجاء في أمر أنه في غضون الفترة من 2013 وحتى عام 2015، بدائرة قسم أول أكتوبر بمحافظة الجيزة أسس المتهم الأول جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين.

وأسندت النيابة للمتهمين من الأول وحتى الرابع تهم السفر للخارج والالتحاق بجماعة مسلحة مقرها خارج البلاد، تتخذ من الإرهاب وسيلة لتعليم الفنون الحربية وتحقيق أغراضها في ارتكاب جرائم إرهابية.

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