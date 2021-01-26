بايدن يوقع أمرًا تنفيذيًا لدعم المنتجات الأمريكية الصنع

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مصراوي Masrawy

وكالات

‏‏أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء الاثنين، أنه سيوقع أمرًا تفيذيًا يقيد من السياسات الموجودة حاليًا لدعم العمال والنقابات الأمريكية، موضحًا أن الأمر التنفيذي سيمنع الوزارات الأمريكية من التخلي عن شراء المنتجات التي "صنعت في أمريكا".

وقل بايدن مساء الاثنين، ‏‎إن بلاده تعتزم تحديث البنية التحتية لدفع القدرة التنافسية‏‎ وأن عليها أن تقوم بصناعة معدات الحماية الخاصة بها.

وذكر أن واشنطن تعتزم استبدال آلاف السيارات التي تعمل على الوقود في الوزارات بسيارات كهربائية "مصنوعة في أمريكا" معلنًا أنه وقع أمرًا تنفيذيًا لدعم منتجات "صنع في أمريكا".

وشدد على أن وحدة الأمريكيين تتطلب منهم التخلص من الأشياء التي يختلفوا عليها.