بايدن لروسيا: قلقون بشأن "نافالني" والاختراق الإلكتروني والمكافآت لقتل جنودنا

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دعا للإفراج الفوري عنه.. وأكد إمكانية التعاون من منطلق المصلحة المتبادلة

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الاثنين: "يمكن أن نعمل مع روسيا من منطلق المصلحة المتبادلة. ونوضح لموسكو قلقنا بشأن عدد من القضايا. ونقول لروسيا إننا قلقون بشأن نافالني، والاختراق الإلكتروني، والمكافآت الروسية لقتل جنودنا في أفغانستان"، حسب "العربية نت".

وتفصيلاً، وقّع الرئيس الأمريكي أمرًا تنفيذيًّا لدعم الصناعات الأمريكية المحلية، مضيفًا: "الأمر لتركيز الجهود على تطوير المنتجات المصنوعة في الولايات المتحدة".

وأكد أنه "من المهم أن نوفر الأموال اللازمة لتوزيع اللقاحات، وإعانات البطالة، والحيلولة دون إخلاء الأمريكيين لبيوتهم. والعديد من الجمهوريين يعرفون أنه ينبغي علينا العمل أكثر لتوفير الطعام لجميع الأمريكيين".

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي قد قالت إن الرئيس الأمريكي سيُبقي كل الخيارات مطروحة على الطاولة، بينما يبحث الرد على اعتقال روسيا المعارض نافالني.

يأتي ذلك في الوقت الذي كشفت فيه تقارير صحفية عن أن روسيا وأمريكا بحثتا تمديد معاهدة "نيو ستارت" للحد من الأسلحة النووية الاستراتيجية.

ودعت إدارة بايدن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الإفراج الفوري عن نافالني والمحتجين المعتقلين.

وذكرت وكالات الأنباء أمس الاثنين نقلاً عن مجلس الأمن الروسي أن أمين المجلس نيكولاي باتروشيف، ومستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، بحثا في اتصال هاتفي تمديد المعاهدة.

وتقيد المعاهدة التي من المقرر أن ينتهي العمل بها في الخامس من فبراير ما تنشره كل من الدولتين من رؤوس نووية استراتيجية بما لا يزيد على 1550 رأسًا لكل منهما.

وكانت روسيا وحلف شمال الأطلسي (الناتو) قد رحبا مؤخرًا باقتراح الرئيس الأمريكي جو بايدن تمديد معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية.

وقال الكرملين في بيان: "إن موسكو ترحب باقتراح الرئيس الأمريكي بشأن تمديد معاهدة (نيو ستارت) الجديدة للحد من الأسلحة مع روسيا لخمس سنوات".