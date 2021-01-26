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أول اتصال هاتفي بينهما.. بايدن يتلقى دعوة من ميركل لزيارة ألمانيا

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أول اتصال هاتفي بينهما.. بايدن يتلقى دعوة من ميركل لزيارة ألمانيا أول اتصال هاتفي بينهما.. بايدن يتلقى دعوة من ميركل لزيارة ألمانيا

مصراوي Masrawy

12:29 ص الثلاثاء 26 يناير 2021

برلين - (د ب أ)

وجهت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، دعوة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن لزيارة ألمانيا، وذلك خلال أول اتصال هاتفي بينهما بعد تولي الرئيس الديمقراطي مهامه رسميًا الأربعاء الماضي.

وقال المتحدث باسم الألمانية شتيفن زايبرت، إن ميركل أكدت لبايدن خلال الاتصال الذي جرى مساء الاثنين، استعداد ألمانيا للتعاون في مواجهة التحديات الدولية.

وأضاف المتحدث أن ميركل وبايدن اتفقا على ضرورة تعزيز الجهود الدولية في مكافحة جائحة .

ورحبت ميركل بعودة الولايات المتحدة إلى منظمة الصحة العالمية واتفاقية باريس للمناخ، وهما خطوتان من خطوات بايدن المغايرة لمواقف سلفه دونالد .

وأدت سياسة ترامب التجارية التي تستند إلى مبدأ "أمريكا أولاً" إلى الانسحاب من العديد من المنظمات والمعاهدات الدولية الكبرى.

وأوضح زايبرت أن بايدن وميركل ناقشا قضايا أفغانستان وإيران والتجارة والمناخ من بين قضايا أخرى.

وكان بايدن قد تحدث هاتفيًا مع كل من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون السبت والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الأحد.

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