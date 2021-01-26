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وزير القوى العاملة يوضح لـ"البرلمان" كيف تتعامل الوزارة مع شكاوى وحقوق العمال

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وزير القوى العاملة يوضح لـ"البرلمان" كيف تتعامل الوزارة مع شكاوى وحقوق العمال وزير القوى العاملة يوضح لـ"البرلمان" كيف تتعامل الوزارة مع شكاوى وحقوق العمال

مصراوي Masrawy

12:38 ص الثلاثاء 26 يناير 2021

(مصراوي):


استعرض محمد سعفان، وزير القوى العاملة، جهود الوزارة في ملفات علاقات العمل والمفاوضة الجماعية، والتسوية الودية للشكاوى العمالية.

جاء ذلك خلال بيانه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، أمس الاثنين.

وأوضح الوزير أنه تم تسوية 677 شكوى جماعية من إجمالي 800 شكوى تلقتها الوزارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الباقي منها، وتلقي 44521 شكوى فردية، تم تسوية 70% منها وإحالة الباقي للمحاكم العمالية المختصة بناء على طلب الشاكين بعد تعذر تسويتها وديًا.

وأضاف أنه تم تسوية 141 طلبًا للتفاوض الجماعي بواقع 883 جلسة تفاوض، وإبرام 456 اتفاقية عمل جماعية وتسوية ودية استفاد منها مليون و25 ألفًا و55 عاملًا.

وتابع أنه تم إحالة 67 شكوى للوساطة، وإحالة 49 شكوى للتحكيم بواقع 572 جلسة تحكيم عمالي، وفض 358 حالة احتجاج عمالي على مستوى الجمهورية.

وتابع: "تعمل وزارة القوى العاملة على بناء منظومة متكاملة وفعالة لتفتيش العمل ترتكز بشكل أساسي على إطار قانوني يضمن لمفتشي العمل هيكل تنظيمي متماسك، والتدريب والتطوير المستمر لقدرات وإمكانيات مفتشى العمل، فضلًا عن توفير كافة التسهيلات العلمية والعملية لمفتشي العمل لضمان سلامة واستقلالية عملهم".

وقال: "طورت الوزارة منظومة التفتيش في ، بحيث يكون وإعداد قوائم مراجعة لكافة الأحكام التي يجب أن تكون تحت نظر مفتش العمل وصاحب العمل، كما قامت بحوسبة عدد من مكاتب التفتيش، ومنح المفتشين أجهزة تابلت وتدريب المفتشين على استخدامها".

وأكد الوزير، التفتيش على (416584) منشأة للتأكد من التزامها بأحكام قوانين العمل والطفل والقوانين ذات الصلة، وتنفيذ ( 27431) حملة تفتيشية للتأكد من الالتزام بأحكام قانون العمل، وتحرير (9935) محضرًا بمخالفات تضمن حقوق العمال طبقًا لقانون العمل.

وأضاف: "بعد الوقوف على المخالفات الشائعة التي تستدعي توعوية طرفي علاقة العمل تم عقد (1480) ندوة توعية لتوعية للعمال وأصحاب الأعمال بحقوقهم والتزاماتهم بقانون العمل استفاد منها (25401) عامل وصاحب عمل، واستحداث نظام قوائم المراجعة لنظام تفيش العمل وتم التعميم على جميع مديريات القوى العاملة بالمحافظات بهدف توحيد المفاهيم.

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