"كنت في ملعب مجاور".. أخصائي إصابات ملاعب يكشف ملابسات وفاة ناشئ السكة الحديد

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مصراوي Masrawy

الإسكندرية – محمد البدري:

كشف محمد عثمان، أخصائي إصابات الملاعب لفريق طلائع الأسطول، تفاصيل جديدة عن ملابسات وفاة اللاعب محمد هاني لاعب فريق الناشئين بنادي السكة الحديد بالإسكندرية خلال مباراة التي جمعت السكة الحديد وفريق أبناء قنا في مسابقة بطولة الناشئين لمواليد 2004.

وقال عثمان في تصريحات خاصة لـ "مصراوي": "كنت متواجد ضمن الجهاز الفني مع فريق طلائع الأسطول في مباراة متزامنة أقيمت الساعة الثالثة عصر السبت الماضي، في ملعب مجاور لملعب مباراة السكة الحديد وقنا، وعندما وصلنا للاستراحة بين الشوطين شاهدت غير طبيعية بملعب مباراة السكة الحديد ومجموعة من اللاعبين يستغيثون طلبا للمساعدة لإنقاذ أحد زملائهم، وتحركت على الفور لتقديم المساعدة في الملعب المجاور."

وأضاف :"وصلت بعد سقوط لاعب فريق السكة الحديد بحوالي 4 دقائق ووجدته ملقيا على الأرض في حالة إغماء والتفاف زملائه اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني وحكم المباراة حوله لمحاولة فتح فمه بالطريقة التقليدية لإسعاف حالات ارتخاء اللسان بالقصبة الهوائية، وسألت زملاء اللاعب عن تعرضه لأي التحام أدى إلى سقوطه، ليوضحوا أنه سقط وحده دون تعرضه لالتحامات".

وتابع: "استخدمت معداتي لإنعاشه بالتنفس الصناعي حتى تحسن لبضع دقائق وعاد مرة أخرى للإغماء وتكررت محاولات إنعاشه على مدار نحو 20 دقيقة على أقل تقدير حتى وصلت سيارة الإسعاف لتنقله للمستشفى."

وأكد أن الملعب لم يكن متواجد به سيارات إسعاف وقت تدهور حالة اللاعب، لافتا إلى أن سيارة الإسعاف التي حضرت تم استدعائها ببلاغ حالة طوارئ لمرفق الإسعاف، متابعا "لو كانت هناك سيارة إسعاف في أرض الملعب لكان من الممكن إنقاذ اللاعب، ومباريات فرق الناشئين لا تتوافر في جميعها سيارات مجهزة لمثل تلك الحالات."

وأوضح أن توقيت بداية المباريات كان الثالثة عصرا وأن وقت علمه بحالة اللاعب بعد نحو 4 دقائق من نهاية الشوط الأول وكان ذلك حوالي الساعة 3:50 دقيقة، فيما وصلت سيارة الإسعاف بعد نحو 20 دقيقة من سقوط اللاعب وكان ذلك في حدود الساعة 4:10 عصرا.

في سياق متصل أوضح مصدر طبي بمرفق إسعاف الإسكندرية لـ مصراوي ، أن المرفق تلقي بلاغا من سيدة بإصابة لاعب في مباراة لكرة قدم مقامة على ملعب شركة النحاس، لافتا إلى أن سيارة الإسعاف وصلت أرض الملعب الساعة الرابعة و7 دقائق ونقلت اللاعب إلى مستشفى جمال حمادة بغرب الإسكندرية في تمام الرابعة و14 دقيقة، وهو ما يتطابق مع رواية أخصائي إصابات الملاعب عن اللحظات الأخيرة في حياة اللاعب الراحل محمد هاني.

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