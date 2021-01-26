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السيطرة على حريق بمقر الجمعية الإستهلاكية بمركز الواسطى ببني سويف

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السيطرة على حريق بمقر الجمعية الإستهلاكية بمركز الواسطى ببني سويف السيطرة على حريق بمقر الجمعية الإستهلاكية بمركز الواسطى ببني سويف

مصراوي Masrawy

12:26 ص الثلاثاء 26 يناير 2021

بني سويف-حمدي سليمان:

نجحت قوات الحماية المدنية ببني سويف، في السيطرة على حريق محدود، بمقر الجمعية الاستهلاكية بمركز الواسطى، دون خسائر في الأرواح.

,تلقى اللواء محمد مراد مدير أمن بني سويف، إخطارًا من إدارة الحماية المدنية يفيد بورود بلاغًا بنشوب حريق بمقر الجمعية الاستهلاكية فرع جملة الواسطى، شمال المحافظة.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لموقع البلاغ، وتمكنت من السيطرة على ألسنة النيران التي أتت على بعض محتويات الجمعية من السلع الغذائية، دون وقوع خسائر في الأرواح، وتبين بالمعاينة أن الحريق نتيجة ماس كهربائي.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.​

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