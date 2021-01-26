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بريطانيا: نحو 80% من الأشخاص الذين تجاوزوا 80 عامًا تلقوا جرعة لقاح كورونا الأولى

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بريطانيا: نحو 80% من الأشخاص الذين تجاوزوا 80 عامًا تلقوا جرعة لقاح كورونا الأولى بريطانيا: نحو 80% من الأشخاص الذين تجاوزوا 80 عامًا تلقوا جرعة لقاح كورونا الأولى

مصراوي Masrawy

12:18 ص الثلاثاء 26 يناير 2021

المملكة المتحدة - (أ ش أ)

قال وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، إن ما يقرب من 4 من كل 5 من جميع الذين تجاوزوا الثمانينيات في المملكة المتحدة تلقوا الآن الجرعة الأولى من لقاح .
وأضاف هانكوك، في مؤتمر صحفي من مقر رئيس الوزراء، أمس الاثنين، إن 6.6 مليون شخص بشكل عام -أي واحد من كل 9 من السكان البالغين في المملكة المتحدة- تم إعطاؤهم الجرعة الأولى من اللقاح، بما في ذلك 78.7 في المائة من أولئك الذين يبلغون 80 عامًا أو أكثر، بحسب صحيفة "إيفيننج ستاندارد" البريطانية.

ومضى قائلاً إن إطلاق اللقاح "يسير على الطريق الصحيح" لتطعيم 15 مليون من الأشخاص الأكثر ضعفًا -بما في ذلك الذين تزيد أعمارهم عن 80 عامًا- بحلول 15 فبراير، محذرا من قلة الإمدادات الحالية.

جاء ذلك بعد تسجيل المملكة المتحدة 592 حالة وفاة أخرى بفيروس كورونا اليوم، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 98531، على الرغم من أن الأرقام التي نشرتها وكالات الإحصاء البريطانية تظهر أن هناك 115000 حالة وفاة تتعلق بفيروس كوفيد-19 في المملكة المتحدة، فيما تم الإبلاغ عن 22195 حالة جديدة، وهو أقل رقم منذ 15 ديسمبر.

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