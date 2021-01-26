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: 100 ألف ريال غرامة تجمّعات العمالة المخالفة لإجراءات كورونا

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السعودية: 100 ألف ريال غرامة تجمّعات العمالة المخالفة لإجراءات كورونا : 100 ألف ريال غرامة تجمّعات العمالة المخالفة لإجراءات كورونا

مصراوي Masrawy

12:05 ص الثلاثاء 26 يناير 2021

الرياض - (د ب أ)

توعدت وزارة الداخلية ، تجمع العمال داخل المنازل أو الاستراحات أو المزارع في المملكة يخالف الاجراءات الاحترازية لمكافحة كورونا بغرامات تصل إلى 100 ألف ريال.

وجددت وزارة الداخلية في بيان لها مساء الاثنين: "التحذير من أي تجمع من فئة العمال داخل المنازل أو الاستراحات أو المزارع، وذلك ضمن الإجراءات السارية للوقاية من ".

وقالت الوزارة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، إن أي تجمع من فئة العمال داخل المنازل أو الاستراحات أو المزارع ونحوها، خلاف مساكنهم، يتكون من (5) أشخاص فأكثر في حيز واحد ومحدد، ولا تربطهم علاقة سكنية واحدة، مخالف للائحة الحد من التجمعات.

وجددت الوزارة التذكير بالغرامات الواردة باللائحة وتشمل "50 ألف ريال عقوبة المنشأة والمسؤول" و5 آلاف ريال عقوبة الحضور أو الدعوة إليه أو التسبب فيه".

كما تشمل الغرامات "100 ألف ريال عقوبة المنشأة والمسؤول و10 آلاف ريال عقوبة الحضور أو الدعوة إليه أو التسبب فيه".

وتشمل الغرامات "مضاعفة عقوبة المنشأة والمسؤول وإحالة الحضور أو الداعي إلي الحضور والمتسبب فيه إلى النيابة العامة".

وحذرت وزارة الصحة السعودية من التجمعات وعدم الالتزام بالإجراءات الصحية وارتداء الكمامة.

وتصاعدت مؤخرًا أعداد الإصابات بفيروس كورونا في المملكة، في الوقت الذي سجلت فيه قبل أسبوعين انخفاضًا ملحوظًا.

وقبل أسبوعين، سجلت السعودية على مدار الأيام الماضية 100 إصابة يوميًا، ما لبثت أن عاودت للصعود.

وأعلنت وزارة الصحة في المملكة اليوم تسجيل 213 إصابة جديدة بفيروس كورونا وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات في السعودية منذ تفشي الجائحة إلى 366584 حالة.

كما سجلت المملكة اليوم 3 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة وحتى الآن، إلى 6355 حالة.

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