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مصراوي Masrawy

وكالات

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام وهي الوكالة اللبنانية الرسمية، بأن قوى الأمن الداخلي قالت عبر حسابها على موقع "تويتر" مساء الاثنين، إن شعبة المعلومات أوقفت المدعو "س.ك" في محلة سد البوشرية الذي ظهر في فيديو يوم أمس الأحد، وهو يعتدي على أحد عناصر قوى الأمن الداخلي، وذكرت أنه جاري التحقيق معه بإشراف القضاء المختص.

وتداول ناشطون لبنانيون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر اعتداء لبناني على أحد رجال الشرطة، بمنطقة الميناء في مدينة طرابلس شمالي لبنان، حسبما ذكرت "العربية".

وقال ناشطون إن المعتدي كان يقود سيارة بزجاج مظلل وبدون لوحات، وأنه نزل من السيارة وبدأ بالاعتداء على الشرطي بشكل عنيف، أمس الأحد.