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تحضيرًا للتصفيات الآسيوية ..  16 لاعبًا في معسكر أخضر السلة

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تحضيرًا للتصفيات الآسيوية ..  16 لاعبًا في معسكر أخضر السلة

دخل السعودي الأول لكرة السلة معسكرًا إعداديًا اليوم في محافظة جدة استعدادًا للمرحلة الثالثة من التصفيات النهائية للبطولة الآسيوية التي سيواجه فيها منتخب سوريا يوم 19 فبراير ومنتخب إيران يوم 21 من الشهر نفسه.
ويشرف على المعسكر عضو مجلس الإدارة العميد مصطفى القبلي والإداري ناجي الصقر والإداري صالح الخليفي، فيما يشرف على المنتخب فنيًا علي السنحاني ومساعدوه تانير جوناي وخلدون المولد ومدرب الإعداد البدني دافور سيتلر اختصاصي العلاج الطبيعي سليم بن الشيخ.
وتم اختيار 16 لاعبًا للمعسكر هم "محمد الصقر - عبد الملك عاشور- خالد عبد الجبار - ناصر أبو جلاس - أحمد المختار – نايف الثعلبي- محمد السويلم – على الشبيلي - ناصر العبسي- مثنى المرواني – محمد المرواني- أيوب الهوساوي- ثامر أبكر- أسامة برقاوي - فهد السالك- مصعب قاضي.
ويتأهل من المجموعة التي تضم إلى جانب الأخضر منتخبات ( قطر – إيران – سوريا) الأول والثاني مباشرة إلى النهائيات بينما يخوض صاحب المركز الثالث الملحق للبحث عن بطاقة التأهل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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