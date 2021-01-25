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تحدَّث عن أشخاص لم يتلقوا لقاح كورونا.. "فيسبوك" يحذف منشورًا لـ"نتنياهو"

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تحدَّث عن أشخاص لم يتلقوا لقاح كورونا.. "فيسبوك" يحذف منشورًا لـ"نتنياهو" تحدَّث عن أشخاص لم يتلقوا لقاح كورونا.. "فيسبوك" يحذف منشورًا لـ"نتنياهو"
ذكر أن سياسة الخصوصية لا تسمح بمشاركة المحتوى أو طلب معلومات طبية

تحدَّث عن أشخاص لم يتلقوا لقاح كورونا..

حذفت شركة "فيسبوك" منشورًا لرئيس الإسرائيلية بنيامين نتنياهو؛ طالب خلاله الجمهور بتزويده بتفاصيل عن أشخاص من عمر الـ60 وما فوق لم يتلقوا لقاح كورونا، حتى يقنعهم بتلقيه، حسب " اليوم".

وتفصيلاً، تم توزيع المنشور من خلال برنامج الدردشة لنتنياهو، الذي قامت الشبكة بحظره أيضًا.

وعلقت فيسبوك على هذا الإجراء قائلة: "وفقًا لسياسة الخصوصية التي نتبعها، نحن لا نسمح بمشاركة المحتوى أو طلب معلومات طبية عن أشخاص. وفي أعقاب مخالفة هذه التعليمات قمنا بإزالة المنشور، وتوقيف برنامج الدردشة بصورة مؤقتة الذي قام بمشاركة هذا المضمون".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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