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مكة.. من الغد إغلاق طرق لإنشاء جسر علوي في تقاطع "الدائري الثالث" مع "شارع الحج"

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"هيئة تطوير المنطقة" دعت إلى اتباع اللوحات الإرشادية

مكة.. من الغد إغلاق طرق لإنشاء جسر علوي في تقاطع

أعلنت هيئة تطوير منطقة مكة، وبالتنسيق مع إدارة مرور العاصمة المقدسة، عن توجيه وإغلاق بعض الطرق بمكة المكرمة، لإنشاء جسر علوي بمنطقة تقاطع الطريق الدائري الثالث مع شارع الحج، وسيكون الإغلاق اعتباراً من صباح يوم غدٍ الثلاثاء.

وأوضحت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة أن الإغلاق والتحويل أمام سير المركبات سيمر بمرحلتين، أولاهما قفل الطريق الرئيس للاتجاه القادم من جهة الشرق إلى الغرب باتجاه حي الزاهر وطريق المدينة المنورة وتحويل حركة السير للاتجاه المقابل بعد تنظيف الطريق، والآخر قفل الطريق الرئيس للاتجاه القادم من طريق المدينة المنورة باتجاه العدل وتحويل حركة السير للاتجاه المقابل بعد تنظيف الطريق لإتمام تركيب الجسر الخرساني.


ودعت الهيئة مستخدمي الطريق إلى اتباع اللوحات الإرشادية الموجودة في منطقة العمل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية