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اليمن يدعو المجتمع الدولي للتعاطي مع قرار واشنطن تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية

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اليمن يدعو المجتمع الدولي للتعاطي مع قرار واشنطن تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية اليمن يدعو المجتمع الدولي للتعاطي مع قرار واشنطن تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية

مصراوي Masrawy

10:50 م الإثنين 25 يناير 2021

اليمن - (أ ش أ)

دعت هيئة رئاسة مجلس الشورى اليمني، المجتمع الدولي للتعاطي الإيجابي مع القرار الأمريكي بتصنيف المليشيات الحوثية جماعة إرهابية, وذلك للحد من قدرات الحركة ومنع تسليحها ودعمها، وإنقاذ الآلاف من اليمنيين ولتنعم المنطقة بالسلام والأمن المنشود.
وقالت الهيئة اليمنية خلال اجتماعها الدوري المنعقد اليوم في بيان نشرتهُ وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" إن هيئة رئاسة مجلس الشورى تؤكد على أهمية وعدالة وصوابية قرار الإدارة الأمريكية تصنيف ميليشيات الحوثيين المدعومة من إيران جماعة إرهابية، وتراه توصيفًا دقيقًا، يجعلنا نتطلع إلى اعتماده من كل الأطراف التي يعنيها السلام في اليمن.
وأضافت أن التحجج عند البعض بالجوانب الإنسانية على أهمية مراعاتها عند التطبيق، لم تمنع الحوثيين من ارتكاب المزيد من الجرائم، بل ونهب المساعدات الإنسانية، والمتاجرة بها لتمويل الحرب على الشعب والدولة، وكانت آخر جرائمهم الهجوم الصاروخي الذي استهدف اليمنية اثناء وصولها مطار عدن الدولي.

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