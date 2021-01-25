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​"بطاقة رقم 10".. مشروع تخرج بكلية إعلام لزيادة الوعي بمشكلات ذوي الهمم

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​"بطاقة رقم 10".. مشروع تخرج بكلية إعلام لزيادة الوعي بمشكلات ذوي الهمم ​"بطاقة رقم 10".. مشروع تخرج بكلية إعلام لزيادة الوعي بمشكلات ذوي الهمم

مصراوي Masrawy

10:34 م الإثنين 25 يناير 2021

(مصراوي):

قالت مريم أحمد طالبة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، إنها قررت مع مجموعة من زملائها، تنظيم حملة إعلامية عن فئة مجتمعية تواجه عدة مشكلات كذوي الهمم.

وأضافت مريم: "الفكرة كلها أن دا مشروع تخرج طلاب بكلية إعلام القاهرة، عبارة عن حملة اجتماعية بتواجه مشكلة اجتماعية موجودة بالفعل، عملنا الحملة بتاعتنا واللي هدفها الأساسي هو دمج ذوي الهمم في المجتمع، والعمل على إظهار مواهبهم، ومن خلال دا الناس والجمهور هيقدروا يقتنعوا أن هما زيهم زينا بالظبط وعندهم مواهب وأحلام وطموحات وبيحقووا إنجازات وبطولات زينا بل أكتر كمان مننا".

وتوضح مريم: "الحملة اسمها بطاقة رقم 10، نسبة إلى قانون رقم 10 اللي موجود في الدستور، اللي نص على حقوق ذوي الهمم وبيوفرلهم بطاقة الخدمات المتكاملة اللي بتديهم حقوق كتيير جدًا، إحنا دمجنا اسم (البطاقة)، والقانون اللي هو رقم 10 مع بعض وبقى دا اسم حملتنا".

وتقول: "المشروع تحت إشراف الدكتورة حياة بدر، والجمهور المستهدف هم ذوي الهمم وأسرهم وعامة الناس، لأن هدفنا زيادة الوعي عند الناس العادية بفكرة أن ذوي الهمم أشخاص لهم نفس حقوقنا".

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