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دير مارمينا بمريوط يستقبل الزوار بمناسبة الاحتفال بمرور 50 عامًا على وفاة البابا كيرلس

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دير مارمينا بمريوط يستقبل الزوار بمناسبة الاحتفال بمرور 50 عامًا على وفاة البابا كيرلس دير مارمينا بمريوط يستقبل الزوار بمناسبة الاحتفال بمرور 50 عامًا على وفاة البابا كيرلس

مصراوي Masrawy

10:33 م الإثنين 25 يناير 2021

كتب- مينا غالي:

أعلن دير الشهيد العظيم مارمينا الجائبي بمريوط، استقبال الزوار بمناسبة الاحتفال بمرور 50 عامًا على وفاة البابا كيرلس السادس.

وقال الأنبا كيرلس آقا مينا، أسقف ورئيس الدير في بيان صحفى بمناسبة احتفال دير الشهيد العظيم مارمينا الجائبي بمريوط بمرور خمسين عامًا على نياحة مؤسسه القديس البابا كيرلس السادس: "وتلبية لرغبة محبي القديس لأخذ بركته، سيتم استقبال الزائرين من يوم الخميس المقبل، من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة السادسة مساء، وتقتصر الجولة على زيارة المزار فقط دون حضور القداسات مع مراعاة تطبيق الاحتياطات الاحترازية من ارتداء الكمامة والالتزام بالتباعد الاجتماعي."

وطالب الأنبا كيرلس آقا مينا، الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع - ولو طفيف - في درجة الحرارة، أو سعال، أو التهاب بالحلق، أو أي أعراض تنفسية بأي شكل، عدم المشاركة في الزيارة، مشيرًا إلى أنه لن يسمح بالخلوات الروحية، سواء للآباء الكهنة أو الشباب.

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