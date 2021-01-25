قائد عسكري أمريكي يصل إلى السودان لبحث تعزيز العلاقات

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مصراوي Masrawy

الخرطوم - (د ب ا)

وصل إلى العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم الاثنين، السفير أندرو يونج نائب قائد القيادة العسكرية الأمريكية لأفريقيا، في زيارة تستغرق عدة أيام يجري خلالها عدد من اللقاءات.

ويبحث يونج خلال الزيارة سبل تعزيز العلاقات المتطورة بين السودان والولايات المتحدة الأمريكية في مختلف المجالات،وفقا لوكالة الأنباء السودانية "سونا".

يشار إلى أن الولايات المتحدة حذفت اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب في أكتوبر الماضي، ومن ثم رفع العقوبات المفروضة على الخرطوم.

ويعود إدراج اسم السودان على قائمة الإرهاب إلى عام 1993 بسبب ممارسات نظام الرئيس عمر البشير والذي أطيح به في انقلاب، عقب احتجاجات شعبية في عام 2019.