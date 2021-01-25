أخبار عاجلة

مصر تدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية "الحرث" بجازان بمقذوف عسكري -
العثور على جثة رضيع في مصرف قرية بكفر الشيخ -
بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص في حادث إنقلاب سيارة نقل بسوهاج -
بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص في حادث إنقلاب سيارة نقل بسوهاج -
​"الأردنية" تعلن زيادة رحلاتها الجوية من القاهرة بمعدل 3 رحلات أسبوعيًا -
الراحل "الصريخ".. فنان "الصبا" والنقاء.. عشق "الهلال" وأحب "النصر".. ومات مرتين! -
"التعاون الإسلامي" تدين بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي مقذوفًا عسكريًّا تجاه مستشفى بجازان -
حضور إيرفي رينارد مدرب الأخضر في نهائي السوبر السعودي -
"السواط": الفرق الرقابية بأمانة الباحة وبلدياتها تضبط 304 مخالفات -
عيادة السوشيال ميديا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

قائد عسكري أمريكي يصل إلى السودان لبحث تعزيز العلاقات

Print
قائد عسكري أمريكي يصل إلى السودان لبحث تعزيز العلاقات قائد عسكري أمريكي يصل إلى السودان لبحث تعزيز العلاقات

مصراوي Masrawy

10:29 م الإثنين 25 يناير 2021

الخرطوم - (د ب ا)

وصل إلى العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم الاثنين، السفير أندرو يونج نائب قائد القيادة العسكرية الأمريكية لأفريقيا، في زيارة تستغرق عدة أيام يجري خلالها عدد من اللقاءات.

ويبحث يونج خلال الزيارة سبل تعزيز العلاقات المتطورة بين السودان والولايات المتحدة الأمريكية في مختلف المجالات،وفقا لوكالة الأنباء السودانية "سونا".

يشار إلى أن الولايات المتحدة حذفت اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب في أكتوبر الماضي، ومن ثم رفع العقوبات المفروضة على الخرطوم.

ويعود إدراج اسم السودان على قائمة الإرهاب إلى عام 1993 بسبب ممارسات نظام الرئيس عمر البشير والذي أطيح به في انقلاب، عقب احتجاجات شعبية في عام 2019.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر تدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية "الحرث" بجازان بمقذوف عسكري

مصر تدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية "الحرث" بجازان بمقذوف عسكري

مصر تدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية "الحرث" بجازان بمقذوف عسكري

مصر تدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية "الحرث" بجازان بمقذوف عسكري

العثور على جثة رضيع في مصرف قرية بكفر الشيخ

العثور على جثة رضيع في مصرف قرية بكفر الشيخ

مصر تدين محاولة استهداف السعودية بمسيرة مفخخة ومقذوف عسكري

مصر تدين محاولة استهداف السعودية بمسيرة مفخخة ومقذوف عسكري

شبكة عيون الإخبارية