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الحرس الوطني: ‏200 من عناصرنا في واشنطن يخضعون حاليًا للحجر الصحي

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الحرس الوطني: ‏200 من عناصرنا في واشنطن يخضعون حاليًا للحجر الصحي الحرس الوطني: ‏200 من عناصرنا في واشنطن يخضعون حاليًا للحجر الصحي

مصراوي Masrawy

10:26 م الإثنين 25 يناير 2021

وكالات

أكد رئيس مكتب الحرس الوطني الأمريكي دانيال هوكانسون، مساء اليوم الاثنين، أن قوات الحرس الوطني مستمرة في تأمين العاصمة واشنطن.

وقال هوكانسون، خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم من واشنطن، إنه سيتم سحب قوات الحرس الوطني من العاصمة بشكل تدريجي الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن هناك نحو 200 من عناصر الحرس الوطني، يخضعون للحجر الصحي حاليا.

من جانبه، أكد وزير الجيش الأمريكي بالإنابة، مساء الاثنين خلال مؤتمر صحفي في واشنطن، أن الحرس الوطني سيبقي على انتشار 7 آلاف عنصر في الأسابيع المقبلة بالعاصمة واشنطن.

وكان الحرس الوطني نشر آلاف الجنود قبل أيام من تنصيب الرئيس الأمريكي جو بايدن، في 20 يناير الجاري، تحسبًا لأي تهديدات محتملة من اليمين المتطرف وأنصار الرئيس السابق دونالد .

وازدادت التهديدات والتحذيرات من استهداف حفل التنصيب، بعد اقتحام أنصار ترامب لمبنى الكابيتول في 6 يناير الجاري.

ونقلت "سي إن إن" الأمريكية، في وقت سابق من الاثنين، عن مسؤول لم تكشف عن هويته، قوله إن هناك مناقشات جارية في وزارة الدفاع "بنتاجون" بشأن الإبقاء على آلاف من قوات الحرس الوطني في واشنطن حتى مارس المقبل.

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