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الإطاحة بمواطنين ومخالف اقتحموا سكن العمالة وسلبوهم ما بحوزتهم منتحلين صفة رجال أمن بالرياض

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الإطاحة بمواطنين ومخالف اقتحموا سكن العمالة وسلبوهم ما بحوزتهم منتحلين صفة رجال أمن بالرياض الإطاحة بمواطنين ومخالف اقتحموا سكن العمالة وسلبوهم ما بحوزتهم منتحلين صفة رجال أمن بالرياض
جرى اتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم للنيابة العامة

الإطاحة بمواطنين ومخالف اقتحموا سكن العمالة وسلبوهم ما بحوزتهم منتحلين صفة رجال أمن بالرياض

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت - بفضلٍ من الله - عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مواطنين ومخالف لنظام الإقامة من الجنسية السودانية في العقد الثالث من العمر، انتحلوا صفة رجال الأمن واقتحموا مقار سكن العمالة والاستيلاء على ما بحوزتهم من مبالغ مالية ومقتنيات شخصية.

وأفاد بأنه بمباشرة الحادثة، أقرّوا بارتكاب حادثتين بذات النمط والسلوك الإجرامي، وقد جرى إيقافهم واتخذت بحقهم كافة الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهم إلى النيابة العامة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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