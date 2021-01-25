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"طبي الملك فيصل"  بالطائف .. الرابع على مستوى ببرنامج "وازن"

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"طبي الملك فيصل"  بالطائف .. الرابع على مستوى السعودية ببرنامج "وازن" "طبي الملك فيصل"  بالطائف .. الرابع على مستوى ببرنامج "وازن"
حصد المركز الأول على مستوى المحافظة

حقق مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف المركز الرابع على مستوى المملكة بفئة ٥٠٠ سرير وأعلى، والمركز الأول بصحة الطائف في برنامج وازن بناءً على قياس مؤشرات أداء وتجربة المريض ومؤشرات الجودة وأداء الصحة بشكلٍ عام.

ويهدف برنامج (وازن) إلى تحقيق أهداف رؤية 2030، والتي يمكن توظيفها في مراجعة وتحسين الأداء، وعكسها لأصحاب القرار، ودعم المستشفيات في تنفيذ غاياتها وخططها الإستراتيجية وفق المؤشرات؛ لضمان تحقيق أهدافها، ومبادراتها، ومشروعاتها المعتمدة.

كما يهدف البرنامج إلى تحديد وتحليل المخاطر، وأوجه الصعوبات التي تواجه المستشفيات في مساراتها؛ لتحقيق أهدافها، واقتراح الحلول المناسبة لمعالجتها، ونشر ثقافة قياس ومراجعة وتحسين أداء المستشفيات، وتعزيز قدراتها في هذا المجال.

ويستعرض البرنامج عددًا من المحاور المهمة، من أبرزها: (تجربة المريض)، وبرنامج (أداء الصحة)، والامتيازات السريرية، والجودة وسلامة المرضى، والسجلات الطبية، وتنمية الموارد المالية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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