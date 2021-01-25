اليمن: إتلاف لغم بحري زرعه الحوثيون في البحر الأحمر

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مصراوي Masrawy

اليمن - (أ ش أ)

أتلفت الفرق الهندسية للقوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، اليوم الاثنين، لغمًا بحريًا زرعته ميليشيات الحوثي في مياه البحر الأحمر.

ونقلت قناة "العربية الحدث" عن مصدر في فريق الهندسة بالقوات المشتركة لم تسمه قوله، إن اللغم البحري صناعة إيرانية من نوع "صدف" الذي ينفجر عند الاصطدام بالأجسام، وعَلِقَ بشبكة صياد قرب مركز الإنزال السمكي في منطقة الطائف بمديرية الدريهمي، مؤكدًا أن اللغم البحري كان يهدد حياة العشرات من الصيادين والعاملين في مركز الإنزال السمكي المشار إليه.

وأشار المصدر إلى أن هذا اللغم يعد الثاني من نوعه في أقل من أسبوعين في ذات المنطقة والثالث والعشرين مما عثرت عليها وتخلصت منها هندسة القوات المشتركة خلال الفترة الماضية، فضلاً عن عشرات الألغام المماثلة عثرت عليها بقية الفرق الهندسية التابعة للقوات المشتركة والعاملة في الساحل الغربي.