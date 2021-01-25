أخبار عاجلة

مصر تدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية "الحرث" بجازان بمقذوف عسكري -
العثور على جثة رضيع في مصرف قرية بكفر الشيخ -
بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص في حادث إنقلاب سيارة نقل بسوهاج -
بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص في حادث إنقلاب سيارة نقل بسوهاج -
​"الأردنية" تعلن زيادة رحلاتها الجوية من القاهرة بمعدل 3 رحلات أسبوعيًا -
الراحل "الصريخ".. فنان "الصبا" والنقاء.. عشق "الهلال" وأحب "النصر".. ومات مرتين! -
"التعاون الإسلامي" تدين بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي مقذوفًا عسكريًّا تجاه مستشفى بجازان -
حضور إيرفي رينارد مدرب الأخضر في نهائي السوبر السعودي -
"السواط": الفرق الرقابية بأمانة الباحة وبلدياتها تضبط 304 مخالفات -
عيادة السوشيال ميديا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

اليمن: إتلاف لغم بحري زرعه الحوثيون في البحر الأحمر

Print
اليمن: إتلاف لغم بحري زرعه الحوثيون في البحر الأحمر اليمن: إتلاف لغم بحري زرعه الحوثيون في البحر الأحمر

مصراوي Masrawy

10:05 م الإثنين 25 يناير 2021

اليمن - (أ ش أ)

أتلفت الفرق الهندسية للقوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، اليوم الاثنين، لغمًا بحريًا زرعته ميليشيات الحوثي في مياه البحر الأحمر.
ونقلت قناة "العربية الحدث" عن مصدر في فريق الهندسة بالقوات المشتركة لم تسمه قوله، إن اللغم البحري صناعة إيرانية من نوع "صدف" الذي ينفجر عند الاصطدام بالأجسام، وعَلِقَ بشبكة صياد قرب مركز الإنزال السمكي في منطقة الطائف بمديرية الدريهمي، مؤكدًا أن اللغم البحري كان يهدد حياة العشرات من الصيادين والعاملين في مركز الإنزال السمكي المشار إليه.

وأشار المصدر إلى أن هذا اللغم يعد الثاني من نوعه في أقل من أسبوعين في ذات المنطقة والثالث والعشرين مما عثرت عليها وتخلصت منها هندسة القوات المشتركة خلال الفترة الماضية، فضلاً عن عشرات الألغام المماثلة عثرت عليها بقية الفرق الهندسية التابعة للقوات المشتركة والعاملة في الساحل الغربي.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر تدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية "الحرث" بجازان بمقذوف عسكري

مصر تدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية "الحرث" بجازان بمقذوف عسكري

العثور على جثة رضيع في مصرف قرية بكفر الشيخ

العثور على جثة رضيع في مصرف قرية بكفر الشيخ

مصر تدين محاولة استهداف السعودية بمسيرة مفخخة ومقذوف عسكري

مصر تدين محاولة استهداف السعودية بمسيرة مفخخة ومقذوف عسكري

مصرع شاب في تصادم ترامين بمحطة الإقبال شرقي الإسكندرية

مصرع شاب في تصادم ترامين بمحطة الإقبال شرقي الإسكندرية

شبكة عيون الإخبارية