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مسؤول بالاتحاد الأوروبي يطالب "أسترازينيكا" بتفسير تأخر تسليم اللقاحات

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مسؤول بالاتحاد الأوروبي يطالب "أسترازينيكا" بتفسير تأخر تسليم اللقاحات مسؤول بالاتحاد الأوروبي يطالب "أسترازينيكا" بتفسير تأخر تسليم اللقاحات

مصراوي Masrawy

10:05 م الإثنين 25 يناير 2021

بروكسل - (د ب أ)

كتبت مفوضة الصحة بالاتحاد الأوروبي ستيلا كيرياكيدس، لشركة أسترازينيكا رسالة بعد أن قالت الشركة التي تنتج أحد لقاحات إنها لن تكون قادرة على تلبية جميع الطلبات المقدمة من الاتحاد الأوروبي في البداية.

وصرح المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، ستيفان دي كيرسمايكر، للصحفيين اليوم الاثنين، بأن الخطاب يطالب بمزيد من التوضيح بشأن الجدول الزمني البطيء للتسليم.

وقال: "المفوضية تتوقع الوفاء بالالتزامات التعاقدية، هذا أمر بالغ الأهمية لسلامة مواطنينا".

ولم تتم الموافقة بعد على استخدام اللقاح الذي تنتجه الشركة البريطانية السويدية في التكتل، ومن المتوقع صدور قرار من الهيئة المنظمة في الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة.

ومع ذلك، فإن انخفاض الإنتاجية في موقع الإنتاج يعني أنه يمكن تسليم جرعات أقل، وفقا للشركة.

ولم يتم بعد الكشف عن تفاصيل أكثر دقة.

ومن المقرر أن يجتمع ممثلو دول الاتحاد الأوروبي والمفوضية والشركة اليوم الإثنين، حيث تتصاعد التوترات في التكتل المكون من 27 دولة بسبب البداية البطيئة لحملة التطعيم الجماعية.

وهددت إيطاليا باتخاذ إجراءات قانونية ضد شركة أسترازينيكا.

ووقعت المفوضية عقدًا مع الشركة في أغسطس الماضي، لتزويد التكتل بما يصل إلى 400 مليون جرعة من لقاح كورونا الذي تنتجه.

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