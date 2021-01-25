"مدرس متهم بالتحرش بفتاة في الفيوم وأسباب إعدام المتهمين بقضية داعش".. نشرة الحوادث

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مصراوي Masrawy

كتب- محمود الشوربجي:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الإثنين، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويستعرض "مصراوي" خلال السطور التالية أهم الأخبار على مدار اليوم:

الأمن يكشف حقيقة الإفراج عن رئيس قطار طنطا بعفو من رئيس الجمهورية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حقيقة ما تداولته إحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" وبعض القنوات الفضائية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن الإدعاء بالإفراج بالعفو عن (رئيس القطار الذى تسبب فى وفاة شاب وإصابة آخر لم يسددا الأجرة فأجبرهما على القفز من القطار أثناء سيره خلال شهر أكتوبر عام 2019 ).

استغاثة سيدة تنقذها من السرقة بالإكراه على يد عصابة في القاهرة

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تشكيل عصابي لسرقة المواطنين بأسلوب النشل.

3 سيارات إطفاء تخمد حريقا في منزل مجاور لنقطة شبرامنت

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة، الاثنين، حريقا في منزل غير مأهول بالسكان بالقرب من نقطة شرطة شبرامنت، جنوب المحافظة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من أحد المنازل بدائرة قسم أبو النمرس.

النيابة تتسلم التقرير النهائي في واقعة اتهام موظف بقتل زوجته بعين شمس

تسلمت نيابة شرق القاهرة الكلية، تقارير الطب الشرعي لجثة ربة منزل، قتلت على يد زوجها بدائرة قسم شرطة عين شمس، كما تسلمت النيابة تحريات المباحث النهائية في الواقعة تمهيدًا لإحالة المتهم للمحاكمة.

مشاجرة انتهت بجثة.. المتهمان بقتل شاب في بولاق: "كنا بنأدبه"

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بالجيزة ملابسات مقتل شاب على يد شخصين بحي بولاق الدكرور.

وأشارت التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة، إلى أن مشادة كلامية حادة وقعت بين طرف أول (سائق توك توك في العشرينات من العمر) وأحد أقاربه وطرف ثان (عامل في العقد الثاني) بسبب رفض أسرة الأخير طلب الأول للزواج من شقيقته.

القبض على مدرس بتهمة التحرش بفتاة في الفيوم

كشفت أجهزة الأمن، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، لإحدى الطالبات تروى خلاله واقعة تحرش أحد المدرسين بها.

لهذه الأسباب قضت المحكمة بإعدام المتهمين في قضية "داعش ليبيا"

أودعت محكمة النقض، برئاسة المستشار عبدالله عصر، اليوم الاثنين، حيثيات الحكم الصادر في القضية المعروفة إعلاميا بـ"داعش ليبيا " والتي قضت فيها بتأييد إعدام 3 متهمين واستبدال عقوبة الإعدام بحق 3 آخرين بالسجن المؤبد 25 عامًا، والسجن 15 سنة لمتهم آخر.

الجنايات تعاقب عصابة تهريب المهاجرين لإيطاليا بالسجن المشدد 10 سنوات

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الاثنين، عصابة تهريب المهاجرين بطريقة غير شرعية لإيطاليا عبر تركيا، بالسجن المشدد 10 سنوات، وتغريم كل منهم 200 ألف جنيه.