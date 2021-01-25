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‏السلطات العراقية تنفذ حكم الإعدام بحق 3 مدانين في قضايا إرهاب

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‏السلطات العراقية تنفذ حكم الإعدام بحق 3 مدانين في قضايا إرهاب ‏السلطات العراقية تنفذ حكم الإعدام بحق 3 مدانين في قضايا إرهاب

مصراوي Masrawy

09:56 م الإثنين 25 يناير 2021

بغداد - (د ب أ)

ذكرت مصادر في الشرطة العراقية، اليوم الاثنين، أنه تم تنفيذ حكم الإعدام بحق 3 مدانين بقضايا إرهابية في أحد السجون بمحافظة ذي قار جنوبي بغداد.

وأوضحت المصادر في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "أنه تم تنفيذ حكم الإعدام بحق 3 مدانين بقضايا الإرهاب في سجن الناصرية المركزي، وأن المدانين هم من محافظات نينوى والأنبار وبابل".

كانت رئاسة الجمهورية في العراق، أعلنت أول أمس السبت، أنها صادقت على أكثر من 340 حكم إعدام صادر من المحاكم العراقية واكتسب الدرجة القطعية في قضايا إرهابية وجنائية مختلفة.

ونفى مكتب الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم، ما تردد عن قيامه بالتصديق على عدد كبير من أحكام الإعدام يوم أمس.

وحول ما أفادت به وكالة الأنباء العراقية الرسمية، أمس الأحد، بشأن توقيع صالح على تنفيذ عقوبات الإعدام التي صدرت بحق أكثر من 300 سجين كانوا أدينوا بالإرهاب وجرائم أخرى، أوضح مكتب الرئيس العراقي إن هذه الأحكام كان تحمل مصادقة عليها بالفعل قبل توليه بفترة طويلة لمنصبه الحالي والذي يشغله منذ عامين.

ويعد العراق أحد أكثر الدول تنفيذًا لأحكام الإعدام، ما يثير حفيظة منظمات حقوقية.

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