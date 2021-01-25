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رئيس وزراء إيطاليا يستقيل غدًا من منصبه

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رئيس وزراء إيطاليا يستقيل غدًا من منصبه رئيس وزراء إيطاليا يستقيل غدًا من منصبه

مصراوي Masrawy

09:48 م الإثنين 25 يناير 2021

روما - (د ب أ)

أعلنت الإيطالية، أن رئيس الوزراء جوزيبي كونتي، سوف يتقدم غدًا الثلاثاء، باستقالته من منصبه خلال اجتماع للحكومة.

وجاء الإعلان مساء اليوم الاثنين، بعد فوز كونتي بفارق ضئيل في تصويتين على الثقة في البرلمان الأسبوع الماضي.

وانهار تحالفه الأصلي في روما في 13 يناير الجاري، بسبب انسحاب حزب رئيس الوزراء السابق ماتيو رينزي "إيطاليا فيفا" نتيجة لخلاف حول استخدام أموال مساعدات الاتحاد الأوروبي الخاصة بالتعافي من جائحة كورونا.

ومن المقرر أن تواجه حكومة الأقلية بزعامة كونتي اختبارات جديدة في البرلمان في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، حيث من المتوقع أن تخسر تصويتًا رئيسيًا في مجلس الشيوخ بشأن سياسة العدالة.

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