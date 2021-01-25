أخبار عاجلة

مصر تدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية "الحرث" بجازان بمقذوف عسكري -
العثور على جثة رضيع في مصرف قرية بكفر الشيخ -
بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص في حادث إنقلاب سيارة نقل بسوهاج -
بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص في حادث إنقلاب سيارة نقل بسوهاج -
​"الأردنية" تعلن زيادة رحلاتها الجوية من القاهرة بمعدل 3 رحلات أسبوعيًا -
الراحل "الصريخ".. فنان "الصبا" والنقاء.. عشق "الهلال" وأحب "النصر".. ومات مرتين! -
"التعاون الإسلامي" تدين بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي مقذوفًا عسكريًّا تجاه مستشفى بجازان -
حضور إيرفي رينارد مدرب الأخضر في نهائي السوبر السعودي -
"السواط": الفرق الرقابية بأمانة الباحة وبلدياتها تضبط 304 مخالفات -
عيادة السوشيال ميديا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

الأمم المتحدة: عام 2021 حاسم لتحديد الاستجابة لتغير المناخ

Print
الأمم المتحدة: عام 2021 حاسم لتحديد الاستجابة لتغير المناخ الأمم المتحدة: عام 2021 حاسم لتحديد الاستجابة لتغير المناخ

مصراوي Masrawy

09:47 م الإثنين 25 يناير 2021

واشنطن - (د ب أ)

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن 2021 هو عام حاسم لتحديد الاستجابة العالمية لتغير المناخ.

وفي حديثه للمنتدى الاقتصادي العالمي، الذي انعقد على الإنترنت هذا العام بسبب جائحة كورونا، قال جوتيريش إن 2021 هو عام "في غاية الأهمية" وحاسم لتحديد ما إذا كانت دول العالم ستحقق انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2050.

وقال: "يجب أن نتأكد من أننا سنشكل خلال عام 2021 تحالفا عالميا من أجل تحقيق مستوى صفر من الانبعاثات يغطي 90% على الأقل من السكان".

وأكد جوتيريش رفض استخدام أموال دافعي الضرائب لدعم الوقود الأحفوري وبناء المزيد من محطات الطاقة التي تعمل بالفحم.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر تدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية "الحرث" بجازان بمقذوف عسكري

مصر تدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية "الحرث" بجازان بمقذوف عسكري

العثور على جثة رضيع في مصرف قرية بكفر الشيخ

العثور على جثة رضيع في مصرف قرية بكفر الشيخ

مصر تدين محاولة استهداف السعودية بمسيرة مفخخة ومقذوف عسكري

مصر تدين محاولة استهداف السعودية بمسيرة مفخخة ومقذوف عسكري

مصرع شاب في تصادم ترامين بمحطة الإقبال شرقي الإسكندرية

مصرع شاب في تصادم ترامين بمحطة الإقبال شرقي الإسكندرية

شبكة عيون الإخبارية