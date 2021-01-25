"الصحة العالمية": العالم سيعاني من استئصال كورونا إذا تأخرت اللقاحات

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سويسرا - (أ ش أ)

قال مايك رايان المدير التنفيذي لبرامج الطواريء بمنظمة الصحة العالمية، إن المنظمة لا تتوقع الوصول قريبا إلى النقطة التي يتوقف فيها فيروس كورونا، خاصة في ظل الكميات القليلة المتاحة من اللقاح المضاد للفيروس، محذرًا من أن العالم سيعاني بشدة في استئصال المرض إذا تأخر إنتاج المزيد من اللقاحات.

وأضاف رايان، في مؤتمر صحفي مساء اليوم الاثنين بمقر المنظمة في جنيف، أن مدير عام المنظمة الدكتور تادروس ادهانوم أكد الأهمية البالغة لدعم البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل للحصول على اللقاحات وأكد على ضرورة المساواة والإنصاف في توزيعها لأنه إذا لم ينه العالم الجائحة في كل مكان فهو لن ينهيها في أى مكان.

من جانبه، أوضح بروس الوارد كبير مستشاري المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، أن أحد أهم العناصر التي تم العمل عليها في مرفق كوفاكس (المخصص لضمان توزيع عادل للقاحات كورونا في كافة البلدان) لوضع آلية نشر اللقاح هي نموذج لقاحات شلل الأطفال وأن يكون هناك تنوع في هذه اللقاحات بالمرفق في المستقبل، لافتا إلى أن اتفاق كوفاكس مع فايزر/بيونتك يعود إلى أنه أصبح الآن مرخصًا.

وقال الوارد إن رئيس مرفق كوفاكس طلب من كافة البلدان الأعضاء في المرفق والمهتمين بالحصول على لقاح فايزر الذى يحتاج إلى تحضيرات لوجستية، أن تقوم بتقييم جاهزيتها لاستخدامه، مشيرًا إلى أنه سيتم في الأسبوع القادم تحديد النطاق الأول الذي سيتم فيه نشر اللقاح كما سيتم بعد ذلك النظر في كميات اللقاحات الأخرى التي قد ترد إلى المرفق في شهر فبراير المقبل.

وحول ما أعلنته اللجنة الأوليمبية من صعوبة مشاركة الرياضيين دون الحصول على اللقاح، قال الدكتور مايك رايان إن المنظمة تتمنى أن يحصل الجميع على اللقاح وليس الرياضيون فقط، ولكن برغم ذلك فإن الشروط واضحة وهي أن يحصل عليه العاملون الصحيون أولا لأنهم أكثر المتأثرين بالفيروس ويعملون في الخطوط الأمامية لمواجهته.

وأضاف رايان أنه لابد من مواجهة الأمر الواقع وهو أنه حتى الآن لا يوجد مايكفي من اللقاح، لافتًا إلى أن القرار النهائي بشأن الألعاب الأوليمبية مناط باللجنة الأوليمبية الدولية والسلطات اليابانية.