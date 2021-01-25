"طارق عبدالعليم" رئيسًا لمصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبيد:

أصدر الطيار رشدي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، اليوم الاثنين، قرارًا بتكليف المهندس طارق عبدالعليم للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، خلفًا للمهندس أبو طالب توفيق أبو طالب الذي وافته المنية صباح أمس الأحد، أثناء تأدية مهام عمله بهنجر 7000.

وأشار زكريا في بيان له، إلى أن الشركة برحيل المهندس أبو طالب توفيق، فقدت رجلًا من أكفأ كوادرها المخلصين، وتوجّه بخالص العزاء لأسرة الفقيد وللعاملين بشركة مصر للطيران للصيانة سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته.

وشغل "عبدالعليم" عدة مناصب أهمها رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصناعات المكملة، ورئيسًا لمجلس إدارة شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، ومستشارًا لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، ومساعد رئيس شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية.​