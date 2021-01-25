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مصراوي Masrawy

وكالات

يقدم مساء الاثنين، ٩ أعضاء من مجلس النواب الأمريكي، لائحة اتهام الرئيس السابق دونالد ترامب "بالتحريض على التمرد" بعد موافقة مجلس النواب على توجيه الاتهام له، إثر أعمال العنف والشغب التي شهدها مبنى الكابيتول في واشنطن في ٦ يناير الجاري، إلى مجلس الشيوخ، تمهيدًا لمحاكمته.

وذكرت وكالة رويترز للأنباء، الاثنين، أن ٩ من أعضاء مجلس النواب سيقدمون لائحة الاتهام للشيوخ في جلسة اليوم.

ويشكل ذلك أول حدثين تاريخيين في إمريكا، حيث أصبح ترامب، الرئيس الأمريكي الوحيد الذي أدين في مجلس النواب مرتين وسيكون أول من يواجه المحاكمة بعد ترك منصبه. قد ينتج عن إدانته في مجلس الشيوخ تصويت لحظره من تولي منصب في المستقبل.

وتم تشكيل فريق الادعاء من 9 نواب ديمقراطيين يعرفون رسميًا باسم مديري محاكمة الرئيس، ووصفت التشكيلة بأنها صورة للتنوع الأمريكي، واختارت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب، هؤلاء الأعضاء لما يتمتعون به من خبرة في الادعاء الجنائي والدفاع والقانون الدستوري والتشريع على المستوى الفدرالي وعلى مستوى الولايات.

ووافق قادة الشيوخ، على بدء محاكمة ترامب في ٨ فبراير المقبل، لمنح الرئيس الشابق مهلة لإعداد دفاعه ضد الاتهام الموجه إليه.

وأعلن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر، الجمعة الماضية أن محاكمة الخاصة بمساءلة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ستبدأ في 8 فبراير المقبل.

وبهذا الإعلان من شومر يتم تأجيل بدء محاكمة ترامب لمدة أسبوعين تقريبا عن البداية التي كانت مقررة سلفا اليوم الاثنين.

وانضم عشرة من الجمهوريين في مجلس النواب إلى الديمقراطيين في التصويت لعزل ترامب، وهي خطوة أقرب إلى لائحة الاتهام في محاكمة جنائية. وسيحتاج الديمقراطيون في مجلس الشيوخ إلى دعم 17 جمهوريًا لإدانته، وهو ارتفاع حاد نظرًا لاستمرار شعبية ترامب لدى الناخبين الجمهوريين.