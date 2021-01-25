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​شبورة وشديدة البرودة ليلًا.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الثلاثاء بالدرجات

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​شبورة وشديدة البرودة ليلًا.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الثلاثاء بالدرجات ​شبورة وشديدة البرودة ليلًا.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الثلاثاء بالدرجات

مصراوي Masrawy

09:04 م الإثنين 25 يناير 2021

(مصراوي):

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الثلاثاء طقسًا مائلًا للدفء على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة، وطقسًا معتدلًا على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، وطقسًا دافئًا على جنوب سيناء والرياح معتدلة.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، وطقس دافئ على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس شديد البرودة ليلًا على القاهرة والوجه البحري، وشديد البرودة على السواحل الشمالية، باردًا على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، الثلاثاء: "القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 10 درجة، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجة، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 06 درجة، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 06 درجة، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 08 درجة.

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