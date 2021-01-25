مصدر بـ"الأعلى للثقافة" يكشف حقيقة "جائزة المليون"

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

(مصراوي):

نفى مصدر مطلع بالمجلس الأعلي للثقافة، صحة ما نشرته بعض المواقع الإخبارية، عن تدشين جائزة أدبية من نوع خاص تحت اسم الدكتور صديق عفيفي.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن المجلس لا علاقة له بهذه الجوائز، وأن جوائز الدولة يتم إعلانها بشكل رسمي، وفق ما ينص عليه القانون المنظم لها، موضحًا أن قيمتها المالية يحددها القانون أيضًا، سواء الجوائز التشجيعية أو التقديرية أو التفوق أو جوائز النيل.

ونشرت بعض المواقع أنباء حول تدشين المجلس الأعلى للثقافة عن جائزة سنوية هذا العام تحت اسم جائزة "صديق عفيفي للبحث العلمي والابتكار والأدب" لعام 2020 /2021، على أن يكون ميعاد التقدم للجائزة حتى تاريخ 6 مارس لعام 2021، في المجالات الآتية: (العلوم الطبية التطبيقية، والمعلوماتية والذكاء الاصطناعي، والأدب في كتابة الرواية).