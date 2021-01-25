تركيا: ارتفاع إصابات كورونا إلى أكثر من مليونين

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مصراوي Masrawy

أنقرة - (د ب ا)

أظهرت بيانات وزارة الصحة التركية الصادرة اليوم الاثنين، تسجيل 5 آلاف و642 إصابة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى مليونين و425 ألفا و427.

وأشارت البيانات إلى وصول عدد الوفيات إلى 25 ألفا و210 بعد وفاة 137 في الساعات الـ 24 الأخيرة، بحسب وكالة الأناضول للأنباءالتركية.

وذكرت البيانات أن حصيلة المتعافين من كورونا في تركيا،بلغت مليونين و314 ألفا و403، بعد تعافي وانتهاء الحجر الصحي لـ6 آلاف و682.

وحسب البيانات، أجرت تركيا 151 ألفا و109 اختبارات للكشف عن كورونا، ليبلغ الإجمالي 28 مليونا و648 ألفا و193.