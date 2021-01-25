‏البيت الأبيض: بايدن سيتخذ إجراءات لإنقاذ الشركات الأمريكية من الإغلاق ‎

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

وكالات

أعلن البيت الأبيض مساء الاثنين، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يستعد لإتخاذ إجراءات تحفيزية بشأن الشركات المهددة بالإغلاق بسبب جائحة كورونا، حسبما ذكرت وكالة رويترز للأنباء.

‏وذكر البيت الأبيض، مساء الاثنين، أنه سيتم تقديم ملخص بخصوص جائحة كورونا 3 مرات أسبوعيًا، حسبما ذكرت "العربية".

وأكد البيت الأبيض، على الإبقاء على قيود السفر المتعلقة بكورونا بشأن أوروبا وأيرلندا والبرازيل وبريطانيا.

وفي تغريدة للبيت الأبيض، أعلن تلقيه الأسئلة بشأن كورونا، على أن يجيب عليها الدكتور أنتوني فوتشي كبير الأطباء في أمريكا، ومدير مركز السيطرة على الأمراض روشيل والينسكي ورئيس فرقة عمل كورونا، يوم الأربعاء المقبل.