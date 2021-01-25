أخبار عاجلة

مصر تدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية "الحرث" بجازان بمقذوف عسكري -
العثور على جثة رضيع في مصرف قرية بكفر الشيخ -
بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص في حادث إنقلاب سيارة نقل بسوهاج -
بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص في حادث إنقلاب سيارة نقل بسوهاج -
​"الأردنية" تعلن زيادة رحلاتها الجوية من القاهرة بمعدل 3 رحلات أسبوعيًا -
الراحل "الصريخ".. فنان "الصبا" والنقاء.. عشق "الهلال" وأحب "النصر".. ومات مرتين! -
"التعاون الإسلامي" تدين بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي مقذوفًا عسكريًّا تجاه مستشفى بجازان -
حضور إيرفي رينارد مدرب الأخضر في نهائي السوبر السعودي -
"السواط": الفرق الرقابية بأمانة الباحة وبلدياتها تضبط 304 مخالفات -
عيادة السوشيال ميديا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

‏البيت الأبيض: بايدن سيتخذ إجراءات لإنقاذ الشركات الأمريكية من الإغلاق ‎

Print
‏البيت الأبيض: بايدن سيتخذ إجراءات لإنقاذ الشركات الأمريكية من الإغلاق ‎ ‏البيت الأبيض: بايدن سيتخذ إجراءات لإنقاذ الشركات الأمريكية من الإغلاق ‎

مصراوي Masrawy

09:02 م الإثنين 25 يناير 2021

وكالات

أعلن البيت الأبيض مساء الاثنين، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يستعد لإتخاذ إجراءات تحفيزية بشأن الشركات المهددة بالإغلاق بسبب جائحة كورونا، حسبما ذكرت وكالة رويترز للأنباء.

‏وذكر البيت الأبيض، مساء الاثنين، أنه سيتم تقديم ملخص بخصوص جائحة كورونا 3 مرات أسبوعيًا، حسبما ذكرت "العربية".

وأكد البيت الأبيض، على الإبقاء على قيود السفر المتعلقة بكورونا بشأن أوروبا وأيرلندا والبرازيل وبريطانيا.

وفي تغريدة للبيت الأبيض، أعلن تلقيه الأسئلة بشأن كورونا، على أن يجيب عليها الدكتور أنتوني فوتشي كبير الأطباء في أمريكا، ومدير مركز السيطرة على الأمراض روشيل والينسكي ورئيس فرقة عمل كورونا، يوم الأربعاء المقبل.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر تدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية "الحرث" بجازان بمقذوف عسكري

مصر تدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية "الحرث" بجازان بمقذوف عسكري

العثور على جثة رضيع في مصرف قرية بكفر الشيخ

العثور على جثة رضيع في مصرف قرية بكفر الشيخ

مصر تدين محاولة استهداف السعودية بمسيرة مفخخة ومقذوف عسكري

مصر تدين محاولة استهداف السعودية بمسيرة مفخخة ومقذوف عسكري

مصرع شاب في تصادم ترامين بمحطة الإقبال شرقي الإسكندرية

مصرع شاب في تصادم ترامين بمحطة الإقبال شرقي الإسكندرية

شبكة عيون الإخبارية