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15 إصابة جديدة بكورونا بالقليوبية و3 حالات وفاة بعزل قها

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15 إصابة جديدة بكورونا بالقليوبية و3 حالات وفاة بعزل قها 15 إصابة جديدة بكورونا بالقليوبية و3 حالات وفاة بعزل قها

مصراوي Masrawy

08:50 م الإثنين 25 يناير 2021

القليوبية - أسامة علاء الدين:

سجلت محافظة القليوبية، اليوم الإثنين، 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

ووفقًا للبيانات الرسمية لمديرية الصحة، سجل مركز ومدينة بنها أعلى معدل للإصابة لليوم الثالث على التوالي، بعد أن سجل اليوم 9 فيما سجلت 6 مدن ومراكز صفر إصابة بالفيروس اليوم هم مدن العبور، والقناطر الخيرية، وغرب شبرا الخيمة، وقليوب، وقها، وكفر شكر، ليستقر عدد الإصابات على مستوى المحافظة منذ بدء الجائحة وحتى اليوم عند 12275 حالة.

واستقرت خريطة الإصابات على مستوى القليوبية على الأرقام التالية: "مركز ومدينة الخانكة 901 حالة إصابة، والعبور 187 حالة، والقناطر الخيرية 769 حالة، وبنها 3840 حالة، وغرب شبرا الخيمة 1302 حالة وشرق شبرا الخيمة 1238 حالة، وشبين القناطر 849 حالة، وطوخ 1567 وقليوب 821 حالة، ومدينة قها 74 حالة، وكفر شكر 720 حالة إصابة".

وكشفت مصادر طبية بمستشفى قها للعزل الصحي بالقليوبية، اليوم الإثنين، وفاة 3 مصابين بمضاعفات المستجد "كوفيد-19" هم "سامية.ع.م" 63 عامًا، من قرية أبو الغيط التابعة لمركز القناطر الخيرية، و"عبد الوهاب.ع.م" 78 عامًا من القناطر الخيرية، و"سامية.ك.ا" 71 عامًا من شبين القناطر.

وأضاف أن عدد الحالات المحتجزة بالمستشفى اليوم الاثنين بلغ 42 حالة، مشيرًا إلى أن المستشفى لا يستقبل إلا الحالات الحرجة فقط التي تحتاج إلى عناية مركزة. ​

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