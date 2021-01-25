"الموارد البشرية" تكرّم فريق "ورود نواره" لجهوده أثناء جائحة كورونا

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"الحربي" شهد توقيع الشراكة الجديدة مع لجنة التنمية بالنظيم والجنادرية

كرّم مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالله الحربي أعضاء فريق ورود نوارة التطوعي، وذلك نظير جهودهم في التصدي لأضرار جائحة كورونا مع شركاء الفريق.

فيما شهد "الحربي" توقيع اتفاقية الشراكة الجديدة بين فريق ورود نوارة التطوعي ولجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالنظيم والجنادرية، تكون بموجبه اللجنة المظلة الرسمية للفريق، مع استمرار الفريق بنشاطاته المعهودة، وقد وقع الاتفاقية المدير التنفيذي للجنة التنمية الاجتماعية بالنظيم والجنادرية غازي العنزي، وقائدة فريق ورود نواره التطوعي نورة بنت محمد العقلا.

كما حضر التكريم وتوقيع الاتفاقية الأمين العام للجنة التنفيذية في إمارة منطقة الرياض صالح العقل، ومدير العلاقات العامة والإعلام بفرع الموارد بالرياض منصور العوفي والمستشار الإعلامي لفريق ورود نوارة جيلاني الشمراني، وأعضاء فريق ورود نوارة التطوعي وبعض منسوبي الجهتين.

يشار إلى أن قائمة الشركاء المكرمين شملت "عطر خزّار" سعد السعودي، "أوشن درايف كافيه" مشعل الموينع، "تخفيضات العائلة" علي الحارثي، "مرطبات الزهراني" سامي الزهراني، "التميمي للتجارة" عبدالله التميمي، "فندق المطلق" فيصل بن عبدالله المطلق، جمعية البر الخيرية فهد النشوان.