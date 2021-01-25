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محافظ الأقصر يتفقد أعمال ازدواج الطريق الصحراوي الشرقي

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محافظ الأقصر يتفقد أعمال ازدواج الطريق الصحراوي الشرقي محافظ الأقصر يتفقد أعمال ازدواج الطريق الصحراوي الشرقي

مصراوي Masrawy

08:15 م الإثنين 25 يناير 2021

الأقصر - محمد محروس:

تفقد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم الإثنين، أعمال ازدواج الطريق الصحراوي الشرقي ابتداءً من مدينة طيبة الناحية الشمالية وحتى كوبرى البغدادي بطول 17 كم.

كما تفقد أعمال إنشاء الطريق الرابط بين الطريق الصحراوي الشرقي بمدينة طيبة والذي يقوم به جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بطول 2.600 كم، وأعمال التوسعة بامتداد نفس الطريق بطول 600 متر والذي يقوم به جهاز مدينة طيبة، بالإضافة إلى تفقد أعمال الطريق الرابط بين مدينة طيبة ومدينة الشمس بطول 1.200 كم.

واختتم محافظ الأقصر جولته بتفقد أعمال تجارب خطوط الطرد والسيب والتي تقوم بتنفيذها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي في المسار ما بين محطة معالجة الصرف الصحي ومدينة الشمس وثلاجة هيا.

وشدد ألهم على ضرورة إنهاء أعمال تجارب خطوط الطرد والسيب خلال هذا الأسبوع وفقًا للجداول الزمنية المقررة للبدء في أعمال الرصف للطريق بدءًا من الأسبوع المقبل.

رافق محافظ الأقصر خلال جولته كل من محمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصر، والمهندس مصطفى السعيد رئيس جهاز مدينة طيبة، والعميد يحيى عبد الرشيد الرئيس التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، المهندس أسعد مصطفى مدير عام مديرية الطرق ومستشار المحافظ للمشروعات، ومسؤولو الشركات المنفذة.

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