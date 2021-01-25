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مصراوي Masrawy

الإسكندرية - محمد عامر:

لميناء الإسكندرية أهمية بالغة فيما يتعلق بحجم الحركة التجارية، حيث يتم تداول حوالي 30 ٪ من تجارة مصر الخارجية من خلاله، وأغلبها سلع غذائية يستهلكها المصريين يوميًا. من هنا جاءت أهمية معمل فحوص الأغذية التابع لمعهد بحوث الصحة الحيوانية، في الكشف عن سلامة تلك الأغذية من عدمه حيث يعتبر بحق بوابة مصر لغذاء آمن.

شهد المعمل الذي يخضع لإشراف وزارة الزراعة، مؤخرا عملية تطوير وتوسعة لرفع كفاءة العمل به، بهدف تقديم غذاء صحي واَمن للمواطن، حيث جعلت "الغذاء الآمن" ضمن أهداف خطة التنمية المستدامة 2030.

من جانبه، قال الدكتور أحمد عياد، مدير معمل فحوص الأغذية بجمرك الإسكندرية، أن المعمل أصبح لديه القدرة على فحص نحو 250 عينة يومياً وذلك بعد الانتهاء من التوسعات التي تمت به، مشيرا إلى أن عملية التطوير تضمنت تزويد المعمل بأحدث الأجهزة في فحص الأغذية مثل "ATOMIC ABSORPTION ـــ H.P.L.C ـــ P.C.R ـــ ELISA".

وأشار عياد، إلى أن معمل فحوص الأغذية بجمرك الإسكندرية من أوائل المعامل التابعة لمعهد بحوث صحة الحيوان المعتمدة لإجراء التحاليل المتعلقة بسلامة الغذاء في مصر حيث أنه حاصل على شهادات الاعتماد الدولية طبقا لنظامي "ISO 17025:201"، و"ISO 9001:2015"، في مجال الفحوصات البكتريولوجية والكيميائية للأغذية والاعلاف والمياه والمسحات البيئية.

وأضاف مدير معمل فحوص الأغذية، أن المعمل يقوم حالياً بجميع متطلبات المواصفات القياسية المصرية لفحص الأغذية – بدقة عالية مع سرعة استخراج النتائج خلال ثلاث أيام وأن المعمل يعمل به 28 طبيب بيطري حاصلين على الدكتوراه في الرقابة الصحية على الأغذية ـ وعلى درجة عالية من الكفاءة والخبرة .

ولفت عياد، إلى أنه جاري التنسيق مع ادارة المعهد لتوفير جهاز "LC ms ms"، وذلك لقياس بقايا المبيدات الحشرية والدوكسين بالمعمل، بدلاً من إرسال العينات إلى القاهرة توفيراً للوقت وضماناً لدقة النتائج.

بدوره، أشار الدكتور ممتاز شاهين، مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية، إلى أن المعمل يقوم بدور هام على المستوى القومي للحفاظ على سلامة المستهلكين في مصر من خلال فحص الأغذية الواردة "لحوم - أحشاء حيوانية – أسماك- دواجن- جميع منتجات الألبان - المسلي - الزبدة – المعلبات"، فضلا عن الأغذية المصدرة "الطازجة أو المصنعة" عبر مينائي الإسكندرية والدخيلة.

وأضاف مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية، أن المعمل يصدر التقارير بمدى مطابقة الأغذية بالمواصفات الدولية والمصرية إذ يعتبر من أكثر المعامل اعتمادا للاختبارات، لضمان تقديم غذاء صحي واَمن للمواطن المصري، وفقا لتوجيهات لتعليمات الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة.​