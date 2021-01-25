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جنوب سيناء تسجل إصابة وحيدة بكورونا اليوم

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جنوب سيناء تسجل إصابة وحيدة بكورونا اليوم جنوب سيناء تسجل إصابة وحيدة بكورونا اليوم

مصراوي Masrawy

08:08 م الإثنين 25 يناير 2021

جنوب سيناء - رضا السيد:

سجلت محافظة جنوب سيناء، اليوم الاثنين، حالة إصابة وحيدة بفيروس كورونا المستجد.

قال مصدر بمديرية الشؤون الصحية بجنوب سيناء إن عدد الإصابات بفيروس كورونا في تراجع مستمر على مستوى كافة مدن المحافظة، وأوشكت المحافظة على تسجيل صفر إصابات، حيث جرى اليوم تسجيل إصابة حالة واحدة فقط، بعد التأكد من نتيجة تحليل "pcr " لها.

أكد المصدر أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا منذ ظهوره بالمحافظة وحتى اليوم 918 حالة، بينما بلغ إجمالي عدد حالات الوفاة 31 حالة، وعدد الحالات التي تماثلت للشفاء تمامًا 830 حالة.

وأشار إلى أن عدد الحالات التي توجد تحت الملاحظة بالعزل المنزلي تبلغ 32 حالة، وعدد الحالات التي توجد تحت الملاحظة بالمستشفيات 25 حالة فقط، وجميعها في حالة مستقرة.​

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