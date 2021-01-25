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مليار جنيه لحماية 4 مدن من أخطار السيول في جنوب سيناء

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مليار جنيه لحماية 4 مدن من أخطار السيول في جنوب سيناء مليار جنيه لحماية 4 مدن من أخطار السيول في جنوب سيناء

مصراوي Masrawy

08:07 م الإثنين 25 يناير 2021

جنوب سيناء - رضا السيد:

أعلن المهندس عبد الرحمن فريد، مدير الإدارة العامة للمياه الجوفية بجنوب سيناء، عن تنفيذ 5 عمليات لحماية مدن جنوب سيناء من أخطار السيول، بناءً على توجيهات الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

أوضح مدير الإدارة العامة للمياه الجوفية، في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، أن أعمال الحماية تجرى داخل 4 مدن هي مدينة طابا، ومنطقة الترابين التابعة لمدينة نويبع، ومدينة رأس سدر، مدينة أبوزنيمة ومدينة الطور، بهدف تقليل مخاطر السيول.

وأكد أن وزارة الري وفرت اعتمادات مالية غير مسبوقة للمحافظة لصالح مشروعات الحماية، إذ تقدر قيمة تنفيذ هذه الأعمال بمبلغ ٩٢٧ مليون جنيه.

وأشار إلى أن هذه المشروعات تتضمن تنفيذ عدد ١٦ بحيرة، و١٦ حاجز ترابي، و٥١ حاجز توجيه، و١٧ قناة صناعية، و ٥ سد ركامي، و٤ حوض ترسيب، وبلغت نسبة التنفيذ بهذه الأعمال ٦٧٪.

وأكد أنه تمت ترسية إنشاء قناة صناعية بطول ٦ كيلومترات، بمخرج وادي بعبع بمدينة أبورديس، وجاري الأن أعمال ترسية إنشاء معبر أيرلندي على الطريق الساحلي بمدينة أبورديس بتكلفة تتخطى ٧٩ مليون جنيه.​

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