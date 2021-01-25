بـ2 مليار جنيه.. "خطة البرلمان" توافق على اعتماد إضافي للموازنة العامة

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مصراوي Masrawy

(مصراوي):

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة باعتماد إضافي لموازنة 2020 /2021 بقيمة 2 مليار جنيه في باب حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية.

وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية إن أسباب طلب الاعتماد، للتعامل مع الظروف الاستثنائية التي تواجه الدولة حاليًا ما أدى لإنفاق استثنائي خاصة مع توقعات إنفاق 5 مليارات جنيه للعمالة غير المنتظمة.

وأضاف خلال اجتماع اللجنة اليوم الاثنين: "من الأسباب أيضًا البحث عن لقاحات كورونا، وهو له تكلفة مرتفعة بالإضافة إلى الظروف الصعبة التي تمر بها وزارة الصحة ما يتطلب إنفاقات زيادة نتيجة التعامل مع جائحة كورونا"، مشيرًا إلى انخفاض بند الإيرادات بمبلغ يتراوح بين 150 إلى 200 مليار جنيه.

وتابع معيط: "العجز الكلي بلغ 7.8% وكانت توقعاتنا للفائض الأولي أن يصل إلى 2% بقيمة 135 مليار جنيه، ولم نستطع تحقيقه وما تحقق بلغ 35 مليار جنيه، وكنا نستهدف خفض الدين إلى 85% ولن نستطيع تحقيق ذلك أيضًا وستكون النسبة أعلى من ذلك، والإيرادات لم تأت كما توقعنا ولدينا إنفاق زيادة، وتوقعات أن يصل العجز إلى 140 مليار جنيه".

وأكد وزير المالية، أن قيمة الاعتماد الإضافي لن تؤثر على العجز الأولي إنما العجز الكلي، مشيرًا إلى تفاؤله بالإيرادات المتوقعة من مصلحة الضرائب والتي شهدت زيادة في نصف العام الحالي بنسبة 12%.

وأضاف معيط: "جاهزون لشراء اللقاح، والناحية المالية لن تكون عائق أبدًا في الحصول عليه، ولكن إقبال العالم على الاتفاق على الأمصال سيجعل الإمدادت تصل بشكل جزئي".

كما وافقت اللجنة على مشروع قانون آخر لتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة فيما يخص "نولون" الحبوب والسلع الاستراتيجية.