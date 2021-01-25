بايدن يلغي أمرًا تنفيذيًا لترامب بشأن الجيش

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واشنطن - (د ب أ)

وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الاثنين، على أمر تنفيذي يسمح لجميع المواطنين المؤهلين بالانضمام إلى القوات المسلحة، ليلغي بذلك الحظر الذي فرضته الإدارة السابقة على خدمة المتحولين جنسيًا.

وقال البيت الأبيض في بيان إن بايدن يعتقد أن الهوية الجنسية لا ينبغي أن تكون عائقًا أمام الخدمة العسكرية، وأن قوة أمريكا تكمن في تنوعها.

وأعلن الرئيس السابق دونالد ترامب لأول مرة حظرًا على خدمة المتحولين جنسيًا في الجيش عبر تغريدة على تويتر عام 2017، وأرجع قراره إلى أن النفقات الطبية للأفراد المتحولين جنسيًا مرتفعة للغاية.

ومع ذلك، استشهدت إدارة بايدن بتقرير صدر عام 2016 عن وزارة الدفاع وجد أن الأفراد المتحولين جنسياً في الجيش الأمريكي لم يكن لهم سوى تأثير محدود على تكاليف الرعاية الصحية.

وأشار البيت الأبيض إلى أن الدراسة خلصت إلى أن خدمة المتحولين جنسيًا لم يكن لها تأثير كبير على الفعالية العملياتية أو تماسك الوحدة في الجيوش الأجنبية.

وقدرت الدراسة أن هناك ما يتراوح بين 1320 و6630 متحولاً جنسيًا في الجيش الأمريكي.